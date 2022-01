Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kazao je u srijedu navečer da ga američke sankcije neće odvratiti od dosadašnjeg ponašanja i politike, a bošnjački član državnog vrha Šefik Džaferović pozvao je EU da i ona posegne za kaznenim mjerama.

Nakon što je objavljena odluka američkog Ministarstva financija kojom su zbog ugrožavanja stabilnosti BiH i kršenja Daytonskog sporazuma te umiješanosti u korupciju sankcijama kažnjeni Dodik i njegov pravni savjetnik Milan Tegeltija, u Banjoj Luci se izvanredno sastao Izvršni odbor vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD).

Dodik je nakon toga na konferenciji za novinstvo kazao da su ga SAD optužile bez ikakvih dokaza predbacujući Washingtonu da se izravno miješa u unutarnje poslove BiH, "neskriveno podupire muslimane i oporbu" u svrhu destabilizacije Republike Srpske koja je, po njegovu sudu, jedina održiva jer će se BiH, kako tvrdi, svakako raspasti.

"Oni žele muslimanima stvoriti državu i to je problem", kazao je Dodik kojemu je putovanje u SAD zabranjeno još 2017. godine kada je prvi put označen osobom koja izravno prijeti provedbi Daytonskog sporazuma.

Dodikov je zaključak da je svijet u kaosu i SAD u takvoj situaciji pokušava uspostaviti svoje standarde koji su njemu neprihvatljivi, rekao je i američkog veleposlanika u BiH Erica Nelsona nazvao lašcem.

Dodik očekuje da se Njemačka pridruži američkoj politici sankcija, ali je poručio da ga ni to neće spriječiti da nastavi s dosadašnjom politikom koja se svodi na to da se RS-u osigura što veći stupanj samostalnosti a u konačnosti omogući odcjepljenje od BiH.

Kazao je da je kontaktirao sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem koji mu je potvrdio da Srbija neće podržati bilo koje sankcije.

"Meni je ostalo samo da očekujem da me ubiju pa ako se to desi želim da se zna da su to učinili Amerikanci u suradnji s Britancima", izjavio je Dodik.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović na uvođenje sankcija Dodiku reagirao je izjavom da je to jasna poruka da se neće tolerirati politika koja vodi rušenju državnih institucija BiH.

"Ohrabrujem i pozivam članice Europske unije i naše druge međunarodne partnere i prijatelje širom svijeta, da podrže ovu akciju i priključe joj se. Ako Dodik nastavi raditi na rušenju države i mira, sankcije već od sutra trebaju biti proširene i pojačane, te trebaju sve oštrije pogađati sve širi krug njegovih suradnika", izjavio je Džaferović.

Britanski veleposlanik u BiH Matthew Field u objavi na Twitteru potvrdio je da i London podupire sankcioniranje Dodika.

"Destabilizacija i korupcija predstavljaju prijetnju napretku ostvarenom u proteklih 26 godina. Ujedinjeno Kraljevstvo će nastaviti raditi s partnerima na pružanju potpore BiH", napisao je Field.