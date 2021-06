Na razini države BiH još nema Zakona o negiranju genocida. Međutim, entitet Republika Srpska kontinuirano radi na promociji negiranja genocida i svih onih koji veličaju ratne zločince. U Banjoj Luci je entitetska vlada primila Izvještaj samozvane Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u razdoblju od 1992. do 1995. godine.

Najveći zločin na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata - dokazani, presuđeni genocid u Srebrenici - vlasti entiteta Republika Srpska kontinuirano negiraju. Nastavljaju to i kroz Izvještaj Međunarodne komisije, napisan na tisuće stranica.

Termin genocid u Izvještaju ne postoji, ali postoji podatak da je u Srebrenici stradalo, kako se tvrdi, najviše 3500 Bošnjaka i 2000 Srba. Ove podatke predstavio je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik. Za njega je ovo jedan od najvažnijih dokumenata jer su, kako kaže, događaji u Srebrenici predstavljeni spekulativno.

- Najvažnija stvar ovog izvještaja je činjenica da se na događaje u Srebrenici ne može primijeniti termin genocid i da to ova komisija odbacuje jer smatra da nema elemenata po važećim kvalifikacijama - rekao je Dodik. Kvalifikacija genocida je dio sotonizacije Srba, ističe Dodik i poručuje kako SAD, kao ni Velika Britanija nemaju rezoluciju o zabrani negiranja genocida, a to se pokušava nametnuti zemljama Zapadnog Balkana.

- Meni je drago što Republika Srpska stoji čvrsto na stanovištu da trajno odbaci bilo kakvu kvalifikaciju te vrste. Nije ovdje počinjen genocid, ne možete od nas to očekivati da priznamo, a da je, naravno, sve to točno ne bi morali Srbe nagoniti na to. Srbi su narod koji ima odgovornost i to bi priznali da se dogodilo - dodao je Dodik.