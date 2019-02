Milorad Pupovac izgubio živce: Neostvareni, neiživljeni pe*eri!

Milorad Pupovac je u srijedu navečer izgubio živce u Saboru. Isprovocirali su ga prethodni govornici.

- Kao što smo čuli danas ovdje, i prošlo je kao da nitko ništa nije rekao, a sve veliki kršćani, sve iznimni katolici i hrvatski suverenisti, koje ugrožavaju pe*eri, Srbi i ne znam tko drugi! A tko ih ugrožava? Oni sami! Neostvareni, neiživljeni pe*eri! U moralnom i svakom drugom smislu te riječi! Neostvareni Hrvati koji nisu u stanju shvatiti da im nisu Srbi koji su ostali živjeti u Hrvatskoj i koji predstavljaju Srbe problem, problem su oni sami. Ne znaju tko su, što su, kuda će i kako sa sobom. Pa tako kao što su jučer pljuvali po Beogradu, danas pljuju po Bruxellesu. A sebe nikako da pogledaju tamo gdje se treba pogledati – u očima drugih ili u ogledalu. To su ti suverenisti koji navodno nude mogućnost, kao što to čini naš junak koji druge proglašava homoseksualcima i bježi van iz ovoga Sabora, Zekanović... Sramota me dijeliti ovu dvoranu sa ljudima koji tako misle i tako govore o drugim ljudima. I oni bi ovoj zemlji trebali donijeti prosperitet? Oni bi ovoj zemlji trebali osigurati pravi identitet? Slobodarstvo? Zapravo nas vračaju u crni mrak. Zato ovo doista nije pitanje jesu li ljudi koji su radili ovaj posao koji im je povjerila Vlada napravili taj posao kako valja. Ovo je priča o onima koji su skupljali potpise i koji su vodili kampanju. Koji su se služili najnedopuštenijim sredstvima da jedva skupe potpise, a onda se jedan profesor ustavnoga prava poziva na volju naroda. Jeste. Svaka hulja se danas može pozivati na volju naroda. I zato nam jeste tako kako nam jeste i bit će nam tako sve dotle dok narod ne prozre te hulje - rekao je Pupovac.