Milorad Pupovac: 'Nastave li Milanović i Plenković svađu, neka ne dolaze u Jasenovac'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac poručio je u četvrtak predsjednicima Republike i Vlade da, nastave li svađu, ne dolaze u Jasenovac na sutrašnju državnu komemoraciju u znak sjećanja na žrtve ustaškog logora.

"Tko god misli sutra doći i nastaviti takvu svađu, sramotnu svađu kakva se dogodila jučer i kakva se događa već mjesecima, onda nema potrebe da dolaze u Jasenovac jer na tom mjestu ne treba se svađati ni sa kim, ni sa potomcima partizana, ni sa potomcima ustaša", naglasio je Pupovac koji je u izaslanstvu Srpskog narodnog vijeća sudjelovao na liturgiji u Mlaki i Krapju povodom Dana proboja logoraša u Jasenovcu.

Na novinarsko pitanje kako tumači aktualni odnos između predsjednika i premijera, izrazio je nadu da se svađa sutra neće ponoviti, "jer ako se dogodi to što je bilo jučer, bolje bi bilo da nitko ne dođe, to je i moja poruka. "To mjesto mora biti mjesto pomirenja i žrtve moraju biti komemorirane u smislu stvaranja mira u ovoj zemlji i izmirenja među ljudima", dodao je.

Pozdravio je zaključke sa nedavnog sastanka s premijerom te potpredsjednicima Vlade i nadležnim ministrima, na kojemu su, rekao je, raspravljena pitanja sastavljena u dokumentu "Deset točaka o Jasenovcu" te drugim pitanjima odnosa prema žrtvama ustaškog režima i njihovu statusu, kao i odnosu prema ustaškom pokretu u Hrvatskoj.

Pupovac je naglasio kako je taj sastanak "došao u zadnji tren", a da nije došao, istaknuo je, raslojenost u društvu bila bi još veća, pa ga je stoga ocijenio kao jednog od najuspješnijih i najkonkretnijih do sada po svim pitanjima o kojima se diskutiralo.

Na tragu dogovora o sankcioniranju veličanja ustaškog i drugih nacističkih režima

Naveo je kako su sudionici tog sastanka na tragu dogovora i opredijeljenosti da se ustanovi mehanizam sankcioniranja onih koji veličaju ustaški režim ili bilo koji drugi nacistički režim kao što je bio četnički ili neki treći,.

"Usuglasili smo se da ćemo ići tražiti rješenje. Neću govoriti koje je to rješenje moguće i spominjano, jer to je stvar koju još treba raspraviti. Na tom sastanku postignut je napredak i u tom pogledu", poručio je Pupovac.

Novinare je zanimalo zašto su predstavnici židovske zajednice neće sudjelovati na državnoj, već na komemoraciji 28. travnja, na što je rekao da je svatko bez dogovora odlučio zauzeti jedan dio komemoracije, prema vlastitom odabiru. Najavio je da će uz sutrašnju sudjelovati i na toj komemoraciji koju organizira koordinacija židovskih općina.

"To što predstavnici židovskog naroda neće doći, ne treba nikome zamjeriti", istaknuo je.

Najčitaniji članci