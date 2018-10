Milorad Pupovac: Penava ne stoji iza organizacije prosvjeda

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostujući na N1 televiziji u emisiji 'Točka na tjedan' komentirao je jučerašnji prosvjed u Vukovaru i odnos prema srpskoj manjini u Hrvatskoj.

- Nitko ne može biti ne potresen obnavljanjem sjećanja na to kako su ljudi stradavali u Vukovaru, pogotovo ne ja koji sam slušao ta svjedočanstva kao i svjedočanstva srpskog naroda koja su slična. Ipak, pojedine poruke koje ljudi šalju, koristeći ova stradanja mogu izazvati zabrinutost - kazao je Pupovac.

Dodaje da potreba za kažnjavanjem ratnih zločina nad Hrvatima i Srbima ne može biti predmet političkih manipulacija i urušavanja mirne reintegracije.

- Ne može sebi netko uzimati za pravo određivati tko će biti državni odvjetnik i kakva će biti vrsta političkih odnosa u zemlji - smatra Pupovac i dodaje: "Kada su neki prije par godina govorili da treba otvoriti novu Oluju na istoku, a sada govore da ne može biti suživota, to je vrlo zabrinjavajuće".

Predsjednik SDSS-a kaže da su u komunikaciji s tamošnjim vodstvom srpske zajednice poručili da s dostojanstvom prime sve što će se na prosvjedu događati. Dodao je da je na političkoj sferi osiguravanje uvjeta da ljudi žive bez straha i da nema pritiska na pravosuđe u istrazi zločina. Kaže, ne samo nad Hrvatima, nego i nad Srbima.

Ustvrdio je da svatko tko nešto zna o ratnim zločinima te informacije treba podijeliti s nadležnim institucijama, ne samo Srbi. Na to se, kaže, podsjećalo i u mirnoj reintegraciji. Podsjetio je da su se u vrijeme ministra Predraga Matića organizirali susreti hrvatske i srpske strane kako bi se iznijele sve informacije o žrtvama i zločinima, ali da su to na kraju "opstruirali pojedinci".

- Ne možete nekog prozivati zločincem, a tražiti od njega da govori kako bi se zadovoljila pravda... Mi bismo voljeli da ljudi govore što se dogodilo sa Srbima u gradovima, u Oluji i Bljesku. To se ne može silom raditi, nego to rade institucije. Ljudi većinom i ne znaju što se radilo, ali znaju institucije. Znaju to institucije u Srbiji i s njima treba ostvariti suradnju, a ovo jučer nije bio poziv na suradnju - upozorava Pupovac.

Odbacio je optužbe na račun SDSS-ovog dožupana u Vukovarsko-srijemskoj županiji Đorđa Ćurčića, koji je bio na Ovčari u vrijeme masakra. Kaže da Ćurčić od početka surađuje s istražnim organima te da je u skladu s moralnim osjećajima nešto na Ovčari i napravio.

- Ako netko zna više, volio bih da to kaže... a to što netko želi nekoga proglasiti krivcem i zločincem, to je drugi problem. To ne bi smjeli dopustiti. Imali smo godinama kampanju protiv dr. Stanimirovića koji se godinama odazivao, ali neki ljudi ne odustaju od kampanje jer oni žele biti pravda. Tako se ne radi u pravnim državama. Koliko god bili nezadovoljni radom pravosudnih institucija, preuzimati da smo mi pravosuđe, to ne odgovara pravosudnom poretku - kaže Pupovac i ističe da je Ćurčić čovjek visokog integriteta te da je poštovan među Srbima i Hrvatima.

- Ako netko reketari, vodi kampanju umjesto da radi svoj posao, ja tome ne mogu vjerovati - rekao je Pupovac, aludirajući na jučerašnji prosvjed.

Na prosvjedu su se pojedini ljudi prozivali imenom i prezimenom kao ratni zločinci. Pupovac pak ističe da abolicija ne obuhvaća ratne zločince.

Na pitanje kako ti ljudi šeću slobodni, Pupovac odgovara protupitanjem: "Kako šeću ljudi za koje Srbi u Vukovaru govore da su odgovorni za smrt njihovih očeva i muževa prije početka sukoba. To institucije trebaju odraditi".

Kaže da SDSS i njegovi suradnici nisu skrivali zločine i branili počinitelje. Ističe da je pravosuđe korišteno kao političko-pravno sredstvo za progon ljudi, kao i neke poruke s prosvjeda u Vukovaru.

Podsjeća na 6 tisuća optužica protiv Srba na tom području.

- Koliko je obitelji bilo obuhvaćeno, koliko je presuđeno. I onda govore da je za Oluju osuđeno 2380 ljudi, ma kojih 2380, za što su osuđeni? Dvije optužnice i jedna presuda. Tko je odgovarao za Bljesak? Nitko. Što bi trebali, organizirati prosvjede, štrajkati glađu, stvarati nemir u zemlji? Ne. Pozvat ćemo institucije, valjda će jednoga dana neko netko reći, ako neće današnja pravda, hoće neka historijska pravda - kazao je.

Osvrnuo se i na pozive Srbima da sudjeluju u prosvjedu.

- Da slušaju kako ih se naziva izdajnicima, Srbočetnicima, agresorima? Kakav je to prosvjed koji dijeli društvo i stvara ratnu atmosferu? Što je nekome do toga? Pa ljudi bježe iz zemlje jer se stalno podgrijava ratna atmosfera - poručuje Pupovac.

Smatra da je pravi cilj prosvjeda politički. Kao i u slučaju ćiriličnih ploča, cilj je doći do vlasti, kaže.

- Ne znam koje su Penavine ambicije, ali znam koje su ambicije onih koji stoje iza prosvjeda. Organizirati tolike autobuse, nije to samo na jednom gradonačelniku, već nekoga tko ima organizaciju i novac. Nije na meni da govorim tko je. To su oni koji su već slali poruke što bi htjeli i kakvu bi vlast u ovoj zemlji. To smo već prošli - kaže.

Pupovac ne vjeruje da u HDZ-u postoje ljudi koji žele destabilizirati stranku i Vladu, ali da postoje grupacije u društvu te dijelovi institucija koji nisu slali poruke mira i pluralizma.

- Oni koji ugošćuju najgore poricatelje holokausta, veličaju Luburića, negiraju Jasenovac, glas tih ljudi je bio prisutan na prosvjedu. Te dvije stvari ne idu zajedno. Borba za pravdu i rehabilitacija Luburića, negacija Jasenovca ne mogu ići zajedno. Ljudi koji to rade, čine najveće moguće zlo ovoj zemlji - smatra predsjednik SDSS-a dodavši da je riječ o krugu političara, ali i nepolitičara: "Ljudi koji nemaju odijela političara, ali imaju neku vrstu habita".

Kaže da bi rado otišao u Kolonu sjećanja 18. studenog, ali da to ne ovisi o njemu: "Rado bih išao, to neće ovisti o meni. Ne bih volio da se ponovi ono što se dogodilo prije nekoliko godina."

Podsjetio je na događanja od prije par godina kada se formirala dvostruka kolona.

- S ozbirom na poruke nekih ljudi od jučer, imam određenu zebnju kako i na koji način to može proći - poručio je predsjednik SDSS-a.

Pupovac kaže da je dva puta bio na obljetnici pada Vukovara te da je išao sa suradnicima i predstavnicima udruženja nestalih i poginulih Srba u Hrvatskoj. Kaže da bi volio u Kolonu otići s većim brojem ljudi i pokazati kako smo u iskazivanju poštovanja prema stradanju nepodijeljeni.

- Naša je obveza da stvaramo mir međusobno i da odamo počast žrtvama. Stradanja naših predaka moraju biti sredstvo rađanja mira - poručuje.

- Svaki visoki časnik trebao bi imati elementarna znanja o pravilima ratnoga prava, to vrijedi i za naše i za časnike i političare u susjednim zemljama. Ako ljude kojima je presuđeno za zločine i kojima su oduzete vojne počasti, postavlja se pitanje ignoriraju li pravila ratnoga prava ili ne znaju za njih. Ako je i jedno i drugo, to je zastrašujuće. Kako je moglo biti tijekom rata, ako je tako tijekom mira. Građanin XY, Mirko Norac, treba imati sva građanska prava, ali da ga se tako pozdravlja, to nije moguće u normalnoj civiliziranoj zemlji. To ne dolazi u obzir - kazao je Pupovac.

Očekuje da se oko rehabilitacije ustaških formacija i negiranja Jasenovca i Luburića jasno odredi cijeli državni vrh.

- Jedna je stvar znati za nečiji grob, omogućiti obitelji da zna, pripadnicima njemačke, savezničke vojske, ustaških formacija, partizanskih, ali druga stvar je davati legitimitet ustaškom pokretu. To ministarstva moraju znati. Ne poduzimaju ništa, nastavljaju to raditi. Privlače pažnju svih koji se sjećaju žrtava Drugog svjetskog rata, čija stradanja se negiraju, stradanja djece u Jastrebarskom i Sisku. Predstavnici Crkve ne žele doći tamo, a govore da pojedini ratni zločinci u Haagu nisu ratni zločinci i ljube im se ruke - rekao je Pupovac.

Kaže da je za izmjene Zakona o grobljima, prema kojima će se sa spomenika brisati spomenici koji veličaju velikosrpsku agresiju, saznao iz medija.

Kaže da nema problema s brisanjem simbola ekstremističkih i kolaboracionističkih pokreta Srba iz Drugog svjetskog rata, ali da ni pozdrav "Za dom spremni", ne smije imati pravo građanstva.

- Ta vrsta režima koja je historijsko zlo u europskim razmjerima, ne može dobiti legalizaciju u zemlji - smatra Pupovac i dodaje da kao što ne smije biti mjesta za velikosrpske simbole, ne smije biti mjesta ni za simbole pokreta odgovornih za genocid i holokaust.

- Mi smo o tome spremni razgovarati, ali manji problem su groblja nego ušati, kukasti križevi, 'Za dom spremni!' i 'Ubij, ubij Srbina' na utakmicama. Riješit ćemo taj manji problem, ali očekujem da riješimo pitanje i ovog, ne samo ja nego i druge zajednice od romske do židovske - poručuje predsjednik SDSS-a.

Na tvrdnju da s jedne strane Pupovac podržava većinu, a s druge strane mu smetaju ovakve stvari, Pupovac za N1 odgovara: 'Znam što je cilj i znam koji put moramo proći. Da ima prečac, išli bismo njim, ali ne možemo. Moramo osvijestiti činjenicu da nešto nije dopustivo. Sada je konačno da počnemo govoriti i o lošem iskustvu pod hrvatskim politikama, u ovom ratu, ali i u dvadesetom stoljeć'.