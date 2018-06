Milorad Pupovac: Srbi korišteni kao motivacija za potpis

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac ocijenio je u intervjuu za Večernji list od ponedjeljka da su Srbi, SDSS i on osobno u prikupljanju potpisa za referendum inicijative “Narod odlučuje” korišteni kao ključni argument u uvjeravanju ljudi da daju svoj potpis.

Referendumsku inicijativu “Narod odlučuje” koja, među ostalim, predviđa i smanjivanje prava zastupnicima manjina, smatra obračunom sa stečenim pravima svih nacionalnih manjina.

Po njegovoj ocjeni oba pitanja sadrže elemente čiji je cilj s jedne strane smanjivanje obujma prava nacionalnih manjina na političku predstavljenost, a s druge strane segregaciju zastupnika nacionalnih manjina u odnosu na druge zastupnike. Stoga, ističe, to nije obračun samo sa SDSS-om već sa stečenim pravima svih nacionalnih manjina.

"Istina, naše praćenje kampanje te inicijative pokazuje da su Srbi, SDSS i ja osobno često korišteni kao završni argument i motivacijski element u zagovaranju/uvjeravanju ljudi da potpišu za “pravedniji izborni sustav”, izjavio je, među ostalim, Pupovac.

Prvo pitanje se odnosi na opće odredbe izbornog sustava, primjerice koji su to kandidati koji će građane predstavljati u Hrvatskom saboru i koji je optimalni izborni prag. Drugo pitanje fokusirano je na nacionalne manjine, jer smatraju da način na koji predstavnici manjina ulaze u Sabor s malim brojem glasova, dovodi do političke trgovine i korupcije prilikom formiranja Vlade i proračuna.

Pupovac je za Večernji list rekao i kako smatra da je predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović požurila s ocjenom volje naroda jer još nisu prebrojeni i provjereni potpisi za referendum te da je njezin osnovni posao briga o Ustavu i ustavnoj stabilnosti političkog sustava.

Predsjednica Grabar-Kitarović izjavila je u subotu da se u pogledu referenduma koje pokreću građanske inicijative, ne miješa u referendume, ali je njezin čvrst stav da se mora poštivati volja naroda.

Pupovac je na svojoj Facebook stranici napisao da je izjava Predsjednice RH o referendumskoj inicijativi za izmjenu Ustava u pitanju izbornog zakonodavstva, a time i smanjivanju političkih prava manjina, zbunjujuća i veoma zabrinjavajuća.

"Ona u njoj najprije kaže da se neće miješati u tematiku referenduma, a onda se miješa. I to na mjestu koje je jednako relevantno za sve koje narod bira - od zastupnika do PRH. Pri tom se miješa tako da se može shvatiti kako sve druge koji su izabrani smatra političkim elitama a sebe voljom naroda. Takav način miješanja u trenutku kad cijeli proces u vezi s potpisima i referendumskim ciljevima nije doveden do kraja i kad je nepoznat i broj valjanih potpisa i obrazloženje samih referendumskih pitanja, mogao bi biti shvaćen kao preuzimanje ovlasti koje institucija predsjednice nema već ih imaju druge institucije, nadležno ministarstvo, Sabor i Ustavni sud", smatra Pupovac.

Na kraju, ocijenio je Pupovac, "cijela bi se izjava mogla shvatiti kao podilaženje najnižim strastima, uključujući i one koje se zasnivaju na antimanjinskih stavovima i raspoloženju, a kakvih ponovo ima u dijelu javnosti i na kakvim se u značajnoj mjeri zasnivala referendumska kampanja za izmjenu izbornog zakonodavstva".

"Svaki predstavnik naroda koji zaboravlja da između njega ili nje postoji Ustav i zakon otvara vrata nekontroliranom i opasnom procesu. Nadam se da predsjednica ne ide u tom pravcu", napisao je Milorad Pupovac.

I saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin reagirao je na izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

"Kad garantica Ustava govori o tome da se treba protresti život u Hrvatskoj onda počnete razmišljati je li to garancija Ustava. Ona bi ga trebala štititi", izjavio je.

Radin je u subotu u izjavi za RTL rekao i da je iznenađen porukom Predsjednice te kako mu je prije tri dana u Rimu rekla da je protiv ikakvih zadiranja u prava nacionalnih manjina.