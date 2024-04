Miloš i Bosanac (Možemo!): Radnička prava su nam prioritet

Vodeći kandidati za Europski parlament stranke Možemo! Jelena Miloš i Gordan Bosanac istaknuli su u utorak uoči Međunarodnog praznika rada da su im radnička prava prioritet i da će, osim na nacionalnoj, zagovarati rast plaća i stvaranje kvalitetnih, zelenih radnih mjesta i na europskoj razini.

Praznik rada i politike rada bitne su stranci Možemo!, radnička prava i sindikalno organiziranje za nas uistinu predstavljaju temeljne vrijednosti i prioritete, naglasila je Miloš na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog praznika rada.

Ističe Možemo! će nastaviti zalagati se za sigurne oblike rada, strožu regulaciju platformskog i agencijskog rada te za suzbijanje zloupotrebe rada stranih radnika, a takve politike zagovarat će i na europskoj razini.

„Naša poruka je da bi političari uvijek trebali podupirati borbu za bolja prava, za kolektivno pregovaranje i sindikalno organiziranje”, kazala je.

Posebno će se, dodala je, zalagati za stvaranje novih, zelenih, bolje plaćenih i sigurnijih poslova kroz program zelene reindustrijalizacije koji bi stvorio nove poslove u nizu sektora, od energetike, poljoprivrede, prehrambene industrije, IT-a itd.

Na migracije i strane radnike osvrnuo se Gordan Bosanac, prvi na listi za EU izbore.

„Realnost je da će Hrvatska i dalje biti u velikoj potrebi za stranom radnom snagom i sve priče koje čujemo od nekih političkih aktera kako to treba preko noći zaustaviti su promašene priča”, ustvrdio je.

Kao dio europskih Zelenih, kaže, zalagati će se za provedbu zelenog i socijalnog plana koji predviđa otvaranje dodatnih radnih mjesta u EU istaknuvši ključnim na koji način će politike Europe i naše domaće politike odgovoriti na integraciju.

Dolazak stranih radnika, ocjenjuje, nužno ne mora rušiti cijenu rada. ”Ako se postave barijere i kreiraju politike koje će zabraniti rušenje cijene rada, moguće je raditi na dva kolosijeka, i imati veliki razvojni zeleni plan i adekvatne i pristojne plaće za sve radnike”, rekao je Bosanac.

A o tome kako stati na kraj ilegalnim migracijama, kazao je kako treba ponuditi sigurne i legalne ulaske na teritorij EU.

"Netom usvojeni pakt o azilu i migracijama to je propustio učiniti, i kao EU parlamentarci osigurat ćemo da se to omogući, za to je potreban širi EU dogovor do kojeg vjerujemo da će doći jer sve članice EU imaju manjak radne snage”, zaključio je Bosanac.

Upitan o pregovorima za stavljanje vlade, Bosanac je ponovo kako je pozicija Možemo! jasna. Dva su modela, ili da podržimo manjinsku vladu na čelu sa SDP-om ili da se HDZ „matira” kroz parlament donošenjem ključnih zakoni kojima bi ih se na jedno vrijeme udaljio od javnih resursa , rekao je Bosanac.