Ograničenja koja uvodi Vlada RH nisu samo u Hrvatskoj, nego je svugdje u svijetu ista situacija. Cijeli set prava se ograničava, ali mislim da u ovom trenutku postoji balans između mjera i zaštite i legitimnog cilja, mislim da imamo konsenzus oko zaštite zdravlja, izjavio je Boris Milošević za N1.

Potpredsjednik Vlade za društvena pitanja i manjinska prava izjavio je kako na užem kabinetu Vlade znaju razgovarati o društvenim pitanjima.

- Sve mjere koje se donose, donose se isključivo zato što to nalaže epidemiološka situacija. Sve grane vlasti, unatoč ovoj situaciji, rade, jedna kontroliraju drugu i mjere koje se donose, donose se na način da se pazi da nikoga ne diskriminiraju, da su proporcionalne i da imaju rok trajanja - rekao je Milošević.

Produljenje mjera

- Mjere će se produžiti sigurno, a vidjet ćemo hoće li se postrožiti - rekao je Milošević te dodao kako nije za uvođenje policijskog sata i propusnica, ali ako struka tako kaže i uvede neki kratak rok trajanja tih mjera, Stožer bi to trebao razmotriti.

- O tome se još nije razgovaralo. Imamo mi zemlje koje su imale puno strože mjere, pa nisu polučile neke rezultate. Svaka mjera koja se donosi, donosi se isključivo radi toga što to nalaže struka i epidemiološka situacija, a ne radi neke agende ili dobivanja političkih poena - rekao je Milošević.

Dodao je da ni znanstvenici nisu jedinstveni oko toga što treba učiniti.

- Savjet je ostao postojati, a u znanosti je normalno da postoje oprečni stavovi - rekao je Milošević.

- Nijedna zemlja nema recept kako dobiti rezultate i uspješno suzbiti ovu epidemiju. Da to Vlada ima, naravno da bi to učinila - rekao je Milošević te dodao da se na sastancima stalno raspravlja o epidemiološkoj situaciji i rješavanju problema koji proizlaze iz epidemije, od zdravstvenog sustava, školstva do gospodarske situacije.

Upitan je li politizirana odluka Stožera da se u Vukovaru održi Kolona sjećanja, bez obzira na epidemiološku situaciju, Milošević je rekao da odluka Stožera to nije bila.