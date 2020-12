- Samo sam se cijepio, nisam sletio na Mjesec!, kroz smijeh nam kaže Zlatan Ibradžić (29), liječnik u Velikoj Britaniji, iz bolnice Nottingham City Hospital, prvi Hrvat koji je primio cjepivo protiv Covida-19. Rodom iz Siska, medicinu je završio u Zagrebu, školovao se i na Oxfordu te u Torontu, gdje je, u oba slučaja, imao privilegij ući u programe studentske razmjene. Staž je odradio u KB Dubrava te danas radi u Engleskoj kao niži specijalizant na odjelu plastične kirurgije, u bolnici kojoj gravitira šest milijuna ljudi.

Zlatan je prvu dozu Pfeizerovog cjepiva primio u srijedu, samo dan nakon prvih Engleza koji su to učinili, Margaret Keenan i Williama Shakespearea.

- Žalosti me što u 2020. i 2021. moramo imati kampanje koje ljudima objašnjavaju da je cijepljenje normalno, i u ovoj situaciji itekako nužno. Bojim se da će otpor ljudi ovu agoniju produžiti za pola godine, odnosno da ćemo za još šest mjeseci odgoditi povratak u nekakvu normalu. Da otpora nema, sve bi trebalo biti vraćeno u normalu do ljeta. Covid će paliti i žariti još cijelu iduću godinu kroz Južnu Ameriku, Afriku, veći dio Azije, kroz nerazvijene zemlje. A mi, kad već imamo sreću živjeti unutar 20 posto onih koji će cjepivo imati odmah, moramo to objeručke prihvatiti, kaže liječnik. Nije dosad imao baš nikakve nuspojave na cjepivo, čiju će drugu, zadnju dozu primiti 6. siječnja iduće godine. Imunitet se, pojašnjava, počinje stvarati već deseti dan od primljene prve doze cjepiva, a potpuna zaštita nastupa 35 dana od prvoga cijepljenja.

Osjeća li se već sad lagodnije i da li jedva čeka zagrliti svoje bližnje, pitamo ga.

- To sigurno neću još neko vrijeme, osim u slučaju da su i drugi cijepljenji, ili su preboljeli Covid. I dalje moramo, svi mi koji se budemo cijepili, poštivati epidemiološke mjere. U Hrvatsku sigurno neće, kaže, prije proljeća.

- Ja sam samo budući kirurg, i osnove znam, no treba slušati znanstvenike poput Ivana Đikića ili Igora Štagljara, a ne se pouzdati u internet znanje. Problem i jest u tome što ljudi koriste samo dio informacija koje mogu razumjeti, dok je bit u svemu ostalome, kaže liječnik iz Siska.

Na pitanje kako je njegova obitelj reagirala na činjenicu da je prvi cijepljeni Hrvat, odgovara kako apsolutno nitko to nije dovodio u pitanje. Mama je obiteljska liječnica u Sisku, s kojom redovito razmjenjuje mišljenje o koroni, kaže, kao i stručnu literaturu o tome.

- Besmisleno je u kontekst cjepiva dovoditi priče o autizmu i slično, to su gluposti. Ili slušati izlaganja u kojima se placenta miješa sa abortiranim fetusima, to nema veze s pameću!, ogorčen je Zlatan na razne teorije zavjere koje sluša i u Hrvatskoj. Jedno je, kaže, dogma, a drugo znanost. Znanosti on apsolutno vjeruje, dodaje, i u autoritete koji su cjepiva provjerili. Bio je čak spreman javiti se i u testnu grupu za cjepivo koje rade na Oxfordu.

- Pamet vam stane kad vidite životopise tih stručnjaka, samo na Oxfordu, a kamoli u cijelome svijetu, zato je cjepivo nastalo tako brzo, jer se udružilo znanje mnogih stručnjaka, i u to uložila velika sredstva. Pa sam je netko s Oxforda kazao kako proces inače traje deset godina, jer se polovica toga vremena potroši na papirologiju i prikupljanje sredstava, kaže Zlatan.

Odmah je sutradan nakon prve doze cjepiva bio u operacijskoj sali, i proveo tamo deset sati. Živi normalno, ide na posao, kaže, i sluša helikoptere koji stalno nadlijeću grad prevozeći nove doze cjepiva. To je, dodaje, povijesna akcija.

- Uoči primanja cjepiva svatko prođe razgovor s tri medicinara, koji objasne moguće nuspojave, a dobije se i brošura o svemu. Poslao sam ju kući i mami, da pročita, smije se liječnik, koji je apsolutno siguran da je sigurno i cjepivo, i da je to jedini način da se riješimo pandemije.