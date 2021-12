Potpredsjednik Vlade Boris Milošević od prvih je dana izravno uključen u donošenje odluka vezanih za otklanjanje posljedica katastrofalnog potresa na Banovini. Predstavili su i plan izgradnje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji.

- Danas je veliki dan što se tiče obnove na Banovini - rekao je Milošević u Dnevniku HTV-a.

- Predstavljen je projekt zamjenskih obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Danas je pokrenuta javna nabava i do kraja godine planira se pokrenuti nabava za 165 obiteljskih kuća, a trajala bi pet tjedana. Nakon toga će biti potpisan ugovor s izvođačem i krenuli bi radovi. Što se tiče višestambenih zgrada do kraja godine će biti raspisan natječaj za 4 zgrade s oko 150 stanova, a negdje u ožujku bi krenula i izgradnja zgrada - rekao je Milošević.

- To je samo početak, ono što je važno da smo danas predstavili kuće i da će stradalnici potresa moći birati između više modela, između urbane obiteljske kuće ili tradicionalne kao i između 6 načina gradnje. Ovisno o načinu gradnje kako budu izabrali prema svojim preferencijama i obiteljskim potrebama toliko će i trajati gradnja. Ako bude montažna, modularna gradnja trajat će kraće, a ako bude klasična zidana gradnja trajat će duže. Ono što je važno je da smo učinili sve da građani mogu birati prema svojim potrebama, obiteljskim prilikama, konfiguraciji terena i naseljima gdje žive - dodao je.

Komentirajući činjenicu da dolazi zima i kako mnogi građani na tom području još uvijek nemaju odgovarajući smještaj Milošević je rekao kako je veliki broj građana na potresom pogođenom području u mobilnim stambenim jedinicama.

- Skoro 5000 gtrađana se nalazi u mobilnim stambenim jedinicama, imamo 14 kontejnerskih naselja gdje je smješteno 536 osoba. Svakodnevno dobivamo pozive u operativni centar Civilne zaštite gdje građani traže hitne popravke priključke na struju, vodu, kanalizaciju. Svaki dan se to operativno radi i nastoji se pomoći - rekao je.

Na pitanje hoće li se moći svima osigurati da zimu dočekaju u bezbrižnim uvjetima Milošević je rekao kako ono što može garantirati je da će se tijekom cijele zime imati službe koje će voditi brigu o tome, da servisiraju njihove mobilne stambene jedinice, da dopremaju sve ono što je potrebno, od grijalica, vode, hrane.

- Isto tako predviđena je mogućnost smještaja u Termama Topusko za one koji se odluče na to. Imamo i mogućnost, javni poziv traje do kraja godine, da svi oni koji to žele, a imamo preko 1000 osoba koje su iskoristile tu mogućnost, da uzmu privatni smještaj koji će im biti sufinanciran od strane države. Dogovor je kad taj javni poziv istekne da se on produži, da bude trajna opcija za sve oni koji žele sebi pronaći privatni smještaj u kući ili stanu koji će država plaćati - objasnio je Milošević.

Obljetnica ubojstva obitelji Zec

Od ubojstva obitelji Zec prošlo je 30 godina. Milošević je komentirao reakciju predsjednika Zorana Milanovića.

- On je strašan i specifičan po tome što se dogodio u Zagrebu, daleko od ratišta, što su ga počinili pripadnici pričuvnog sastava policije, dakle državnih institucija, što je ubijena djevojčica i što smo imali sudski postupak koji je nažalost rezultirao oslobađajućom presudom za počinitelje unatoč svim dokazima i priznanju i umjesto da govorimo o dostojnom komemoriranju, umjesto da govorimo kako da ispravimo te nepravde, da zaliječimo rane u ovom društvu kojih ima, koje su otvorene i koje bole, mi imamo situaciju da jučer i danas komentiramo grozne izjave, sramotne izjave, i to koga, predsjednika Republike, rekao je Milošević.

- To je za mene jedna mučna situacija da moram uopće govoriti o tome. Smrt djevojčice svodi se na procjenu štete, kao da se radi o automobilu koji je stradao u nesreći, a ne o životu jedne djevojčice. Poruka predsjednika Republike trebala bi biti 'trebamo dostojanstveno komemorirati, trebamo obilježiti da se takvo nešto nikad ne ponovi, niti jednom djetetu' - istaknuo je.

SDSS protiv referendumske inicijative

- Podsjetio bih sve one koji jučer nisu bili na komemoraciji ili nisu pažljivo pratili komemoraciju da je osim imena Aleksandre Zec pročitano nekoliko imena djece, hrvatske i srpske nacionalnosti koje su stradale u ratu - dodao je.

U tijeku je prikupljanje potpisa za referendum za ukidanje obveznih COVID potvrda. Milošević je rekao kako je SDSS-a protiv referendumske inicijative.

- Mislim da je Most ovu inicijativu pokrenuo ne iz uvjerenja nego iz populističkih pobuda. Nedavno je objavljeno istraživanje da većina građana ne podržava referendumsku inicijativu i mislim da će to prikupljanje potpisa i pokazati. Nitko ne želi nikakvu vrstu mjera, svima je dosta mjera, ali sve vlade poduzimaju mjere jer se moramo nositi s pandemijom. Nemamo univerzalan uspješan recept nigdje u svijetu kojim bi mogli reći to je to, poduzet ćemo ove mjere i riješit ćemo pandemiju - naglasio je Milošević.