Milošević: 'Svatko tko je počinio ratni zločin treba odgovarati, bez obzira na nacionalnost'

Boris Milošević, Potpredsjednik Vlade iz redova koalicijskog partnera SDSS-a izjavio je kako je njegov osobni, i stav Vlade, da počinitelji ratnih zločina trebaju odgovarati bez obzira na nacionalnost počinitelja ili žrtve

<p>"Stav je Vlade, i moj osoban, da svatko tko je počinio ratni zločin treba odgovarati, bez obzira na nacionalnost počinitelja i žrtve. Svi trebaju bez diskriminacije odgovarati", rekao je <strong>Boris Milošević</strong> prije početka sjednice Vlade.</p><p>Kazao je kako nema informacije o nekim novim okolnostima na tom području, a koje su dovele do novih uhićenja.</p><p>Istaknuo je kako vjeruje da se ne radi o političkom potezu HDZ-a, koji više nema vlast u Vukovaru, da pridobije povjerenje glasača uhićenjima ratnih zločinaca.</p><h2>Uhićenja neće dovesti u pitanje suradnju s HDZ-om</h2><p>"Očekujem da pravosuđe i policija istražuju ratne zločine na području cijele Hrvatske, i na području istočne Slavonije, a isto tako kao što smo i nedavno bili na komemoraciji u Varivodama gdje također počinitelji nisu pronađeni, očekujem da se vodi istraga i pokuša pronaći počinitelj. Ne mogu detaljnije komentirati ovo što se dogodilo jučer", naglasio je Milošević.</p><p>Također je kazao kako vjeruje da uhićenja nemaju veze s nadolazećim datumom sjećanja na pad Vukovara.</p><p>"Vjerujem da nema nikakve veze s datumom, očekujem da pravosudna tijela i policija rade neovisno i da istražuju sve ratne zločine i da se ne gleda u kalendar", kazao je Milošević.</p><p>Dodao je kako uhićenja neće dovesti u pitanje njihovu suradnju s HDZ-om.</p><p>"Očekujemo kao koalicijski partner da se istražuju ratni zločini počinjeni nad Srbima, i u Varivodama i Gruborima, a isto tako i ratni zločini počinjeni u istočnoj Slavoniji prije početka ratnih događanja, ljudi koji su nestajali u Vukovaru, da se istraži na koji su način nestali i tko je počinitelj", poručio je Milošević.</p><h2>Medved: Očekujem da pravosuđe odradi svoj posao</h2><p>Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved pozdravio je napore posebne skupine istražitelja MUP-a, te je dodao kako je to aktivnost koordinirana sa svim drugim nadležnim tijelima i službama.</p><p>"Pozdravljam uhićenje osoba koje se sumnjiče za najteži oblik ratnih zločina. Stoga očekujem da će nakon uhićenja pravosuđe odraditi svoj dio posla i da će ti počinitelji tih teških kaznenih dijela odgovarati za te zločine", kazao je Medved.</p><p>Poručio je kako je ovo pokazatelj ozbiljnog pristupa prema procesuiranju i pokazatelj da taj zločin ne zastarjeva.</p><p>"Ovo je i pokazatelj odgovornosti i ozbiljnosti države u odnosu prema žrtvama. Svi oni koji su počinili ratne zločine ne mogu mirno spavati, i neće mirno spavati. Mi se nećemo umoriti, nastavit ćemo ustrajno provoditi sve potrebne istražne radnje i procesuirati počinitelje ratnih zločina", kazao je Medved.</p><p>Na pitanje kako će se, po njegovoj procjeni, to reflektirati na odnos Hrvata i Srba na terenu, Medved je kazao da će svatko normalan pozdraviti takav pristup, i poticati sve nadležne službe i tijela na nastavak ozbiljnog i odgovornog rada u pronalasku, procesuiranju i kažnjavanju počinitelja ratnih zločina.</p><p>"Ne zaboravimo Baćin, Voćin, ne zaboravimo Široku Kulu, ni jedno stratište gdje su ljudi stradali na najgori mogući način, mučeni i ubijani, za to netko treba odgovarati. Naša je obveza kao države i društva nastaviti tragati za tim počiniteljima, provoditi procese i kažnjavati ih", poručio je Medved.</p><p>Ministar je bio upitan i jesu li ova uhićenja odgovor gradonačelniku Vukovara i bivšem članu HDZ-a Ivanu Penavi koji je izašao iz stranke zbog, kako je rekao, "nečinjenja" u procesuiranju ratnih zločina.</p><p>"Ovo je kontinuirani i ozbiljan rad i proces zasebne skupine istražitelja. Sjetite se da smo unazad nekoliko godina naglašavali da se ozbiljno radi na tim predmetima, i u konačnici ovo nisu prvi uhićeni u proteklom mandatu, pa i u početku našeg mandata. Preko 50 osoba je u protekle tri godine uhićeno i procesuirano upravo za slična kaznena djela ratnog zločina, i na tome će se nastaviti", zaključio je Medved.</p>