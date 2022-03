Mine eksplodirale u požaru kod Petrinje, izgorjelo 200 hektara

Foto: JVP Petrinja/Facebook

Požar kod Petrinje se širio te je došao do objekta u kojem su bila zaostala minsko-eksplozivna sredstva. Tokom požara je došlo do eksplozije, no potvrđuju da ozlijeđenih nema...

Požar koji je u utorak popodne izbio između Petrinje i Hrvatske Kostajnice zahvatio je i minsko-eksplozivna sredstva, objavili su iz JVP Petrinja. Kako kažu, požar je zahvatio objekt uz prometnicu unutar kojeg su se nalazila minsko-eksplozivna sredstva koja su se i aktivirala. Vatrogasci su potvrdili da nitko nije ozlijeđen, a do njihovog dolaska je policija osiguravala mjesto događaja te su zatvorili prometnicu D-30 između Petrinje i Hrvatske Kostajnice. Na intervenciju su izašla dva vatrogasna vozila s ukupno četiri vatrogasca. U požaru je izgorjelo 200 hektara trave i niskog raslinja, a ovo je već druga intervencija u više od mjesec dana gdje se vatrogasci susreću sa zaostalim minsko-eksplozivnim sredstvima.