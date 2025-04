Ministar Anušić: Medved i ja nismo u nikakvom sukobu!

Ministar obrane Ivan Anušić odbacio je u ponedjeljak medijske navode da je u sukobu s ministrom branitelja Tomom Medvedom oko smjene predsjednika Uprave Zrakoplovno-tehničkog centra Ivice Vidovića, rekavši kako njih dvojica surađuju, sjede zajedno na Vladi te razgovaraju.

„Nismo mi u nikakvom sukobu, ja i ministar Medved surađujemo, sjedimo zajedno na Vladi, sjedimo zajedno već dugo u stranci i stranačkim tijelima i nismo u nikakvom sukobu”, kazao je Anušić nakon obilaska vojnog poligona "Eugen Kvaternik" u Slunju gdje će se provoditi temeljno vojno osposobljavanje.

„Naravno da razgovaramo, zadnji puta razgovarali smo prije 10-ak dana na sastanku u Vladi”, dodao je.

Anušić je negirao i da je Vidović Medvedov kadar, te kaže ne vjeruje da ga Medved štiti. „Ne znam čiji je, ja sam njega naslijedio, došao je za vrijeme ministra (Marija) Banožića, čije je kadar u ovom trenutku nije ni bitno, meni je bitno da li svoj posao radi kako treba raditi ili ne”, kazao je ministar obrane.

Kako piše Jutarnji list pozivajući se na više izvora iz Banskih dvora, već dva mjeseca traje sukob između dvojice potpredsjednika Vlade, HDZ-a i ministara, Anušića i Medveda, zbog smjene Vidovića s čela Uprave ZTC-a, kojeg se proziva Medvedovim kadrom, a na kojoj navodno inzistira Anušić.

Anušić je podsjetio da je na početku mandata rješavao probleme u ZTC-u kada je bilo prijetnji štrajkom, odlaskom ogromnog broja stručnjaka, kada avioni nisu bili spremni za protupožarnu sezonu, a ljudi radili za vrlo malu plaću.

Nakon toga, dodao je, problemi i nedostaci u ZTC-u su se nastavili, nisu širili posao van MORH-a kako bi ojačali financijsku stabilnost, a odnos s radnicima i Radničkim vijećem ostao je isti , te ponovno ima informacija o problemima u pripremi protupožarne sezone.

„Ja to više ne mogu tolerirati jer ja više ne mogu odgovarati za nešto za što nisam kriv”, rekao je Anušić i dodao da je na temelju toga zatražio od CERP-a da na dnevni red iduće sjednice uvrsti smjenu Vidovića.

Kako je naveo, razlozi za smjenu Vidovića elaborirani su na 200 stranica dopisa i to su neodrživo stanje u ZTC-u, nepravilnosti kod financijskog funkcioniranja, loš odnos Uprave i radnika, tri godine bespravno korištenje MORH-ovog stana i Vidovićevo odbijanje da se iz njega iseli .

U geopolitičkoj situaciji u kojoj se nalazi Hrvatska, Europa i svijet nedopustivo je da jedna karika u Oružanim snagama, MORH-u ili sustavu nacionalne sigurnosti, a ZTC spada u te tvrtke, ne funkcionira kako treba, naglasio je ministar obrane.

Anušić tvrdi da je o svemu nedavno upoznao i premijera Andreja Plenkovića te kako je on kazao da to ide prema CERP-u i da oni o tome odluče na sjednici. Kaže, o svemu je upoznao i Vidovića poručivši mu da bi bilo najbolje da se raziđu, a on rekao da će se savjetovati s odvjetnikom i obitelji. „Savjetovao se i javio mi da neće otići, onda je krenulo ovako kako je krenulo”, naveo je Anušić.

Komentirao je i najavu kandidature Josipe Pleslić ex. Rimac za gradonačelnicu Knina. „Ako ona ima šanse na ovim izvorima onda nešto gadno ne valja u cijelom sustavu s obzirom na sve optužbe i stvari koje su joj se stavljale na teret i sve što je u javnosti poznato, ja vjerujem da nema šanse, ja bih to tako promišljao kada bih živio u Kninu i išao na izbore”, izjavio je Anušić.