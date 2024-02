Ministar Bačić o izgradnji novog stadiona: Vlada je razgovarala s potencijalnim ulagačima...

Prije 70, gotovo 80 godina, Crkvi je oduzeto na prostoru Maksimira gotovo 300 tisuća kvadrata, 30 hektara. Mi smo s našim prijedlogom i sporazumom definirali da će se kroz deset lokacija, koje su u prosjeku površine oko 5000 m2, Crkvi nadoknaditi tek šestina te iste površine. Za 300 tisuća, mi sa ovim sporazumima definiramo korištenje oko 50 tisuća kvadrata. Kad govorimo o tržišnoj vrijednosti, mi smo procijenili tržišnu vrijednost Maksimira, s obzirom na poziciju gdje se nalazi, procijenili smo tih 300 tisuća kvadrata na razinu od 20 milijuna eura. Ovim sporazumom, to će ići značajno ispod tog iznosa, s obzirom da se radi o značajno manjoj površini, rekao je za HRT Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Nakon ukupno 27 godina, s tri potpisa, riješen je imovinsko-pravni spor oko zemljišta na kojemu se nalazi maksimirski stadion.

Struktura vlasništva lokacija: 'Na tih deset lokacija pet je u vlasništvu Grada Zagreba, četiri su privatne, a jedna je dijelom u vlasništvu Grada Zagreba i privatnih osoba'

- Crkva nije htjela i nije joj bilo važno da se ona u ovom postupku obešteti, već joj je bilo važno da su na prostoru zagrebačke nadbiskupije, odnosno Zagreba, u onim gradskim četvrtina gdje nema vjerskih objekata, da se tamo definiraju lokacije. Crkva je predložila svoje lokacije, a onda smo mi u ministarstvu i Vladi, iz urbanističkog plana Grada Zagreba, utvrdili koje su to lokacije koje mogu biti brzo realizirane jer su predviđene za društvenu namjenu, odnosno vjersku namjenu. To nam je bila vodilja. Na tih deset lokacija pet je u vlasništvu Grada Zagreba, četiri su privatne, a jedna je dijelom u vlasništvu Grada Zagreba i privatnih osoba - rekao je Bačić.

- Mi smo morali preuzeti odgovornost za rješavanje statusa čestica na kojima će se ubuduće izgraditi vjerski objekti. Mi smo pozvali već fizičke osobe, upoznali ih s prijedlogom. No, prije potpisivanja ugovora, nismo imali ovlast da idemo u samu realizaciju. Uvjereni smo da će se na temelju stvarne procjene ovlaštenih vještaka definirati cijena koja će zadovoljiti vlasnike, te da ćemo sve u razumnom roku taj prijedlog realizirati -dodao je ministar.

Gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević vjeruje da će novi stadion graditi privatni investitor.

- Mislim da iskustva brojnih nogometnih arena iz Europe mogu koristiti i na ovom projektu. Svakako da je Vlada razgovarala s potencijalnim ulagačima, no sama je odluka na Gradu Zagrebu jer je on upisan vlasnik i u poziciji naručitelja radova i investitora. Potrebno je prije toga završiti studiju opravdanosti izgradnje stadiona s definiranim brojem mjesta, potrebno je utvrditi koliki bi bili prihodi, kako bi ta investicija biti isplativa. To će pokazati ta studija, treba pronaći i arhitektonsko rješenje koje bi zadovoljilo kriterije jednog grada europske države u 21. stoljeću. Očekujem da će taj posao biti odrađen najbolje moguće. Vlada osigurava određena sredstva, kako bismo mogli pomagati u toj realizaciji - zaključio je Bačić.

Stižu li Francuzi u Maksimir?

- Htjeli bismo da se riješi pitanje i maksimirskog stadiona, a i nogometnog kampa kojeg smo već realizirali - zaključio je Bačić.