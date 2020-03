Ministar Beroš: Djevojčica je kritično, bolnice su u funkciji

MInistar Vili Beroš rekao je da na bolnicama nema većih oštećenja.

- Imperativ nam je sigurnost bolesnika. Struka provjerava statiku svih ugroženih dijelova bolnica da bi mogli vratiti bolesnike natrag. Bolesnici iz Klaićeve su u novom dijelu Klaićeve - rekao je i dodao da bi procjena statičara mogla biti gotova već danas.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže i kako je izvjesno da se bolesnici neće moći vratiti u stari dio Klaićeve.

- Pohvalio bih kliniku u Petrovoj koja je odlično reagirala u trenutku potresa i mogu reći da od jutros imamo dva rođena djeteta. U KB Dubravi je smješteno 10 novorođenčadi, svi su u najboljim uvjetima - rekao je Beroš.

Nada se kako će ova situacija biti okidač da se napokon napravi nova bolnica 'preko Save', a i druge bolnice.

Situacija s korona virusom

- Još stoji informacija od jutra da je 29 novih i 235 ukupno oboljelih, u odnosu na jučer nema značajnih pogoršanja, ali vjerojatno će rasti broj bolesnika. Mjere koje smo donijeli su adekvatne, međutim, ako ih ne poštujemo, to je sve uzalud. Samo građani mogu spriječiti nagli porast oboljelih - upozorio je ministar.

Dotaknuo se i eksponencijalnog rasta.

- To je puno više oboljelih, kao što je bilo u Italiji. No, naša priprema omogućila nam je da se pripremimo za prekomjerni broj oboljelih. Napravili smo sve u ovom trenutku da to spriječimo i da se naš sustav adekvatno organizira.

Razmišljamo li o novim respiratorima

- Naših 800 respiratora trebalo bi biti dovoljno, ali priključili smo se europskoj nabavci za još 200. Razne firme i pojedinci doniraju novce i pripremamo se na najbolji način - kazao je.

Ministar je još jednom ponovio kako su poslodavci dužni osigurati adekvatne uvjete za rad zaposlenicima.

- Obaveza poslodavca je da organizira adekvatne uvjete za rad tijelom pandemije, a s naše strane, trudimo se jako, kriza je nastala kada su kineska tržišta bila zatvorena, ali sada su otvorena i užurbano nabavljamo svu dodatnu opremu - rekao je.

Ministar je upitan i je li bio na testiranju.

- Kakav bi ja bio ministar da se testiram bez simptoma ili kontakata s rizičnim osobama. Zasada još nisam, jer nemam simptome. Ali, za svaki slučaj imamo tim A i tim B, koji će uskočiti i ako se ja razbolim - objasnio je.

Zamoljen je i da komentira to što mnogi u njemu gledaju osobu koja je svemoguća i koja svima može pomoći.

- Ja sam samo dio tima i ja usmjerujem, a ljudi na terenu odrađuju posao. U ljudima postoji neka psihička potreba da traže nekoga tko će ih spasiti i to se sada događa i drago mi je što sam poslužio kao oslonac, ali to me na neki način i opterećuje jer je na meni velika odgovornost - govori.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dotaknuo se i stanja teško ozlijeđene djevojčice (15) u potresu.

- Radi se o teškoj ozljedi glave, bila je na hitnom neurokirurškom zahvatu i radi se o životnoj ugrozi - kratko je rekao.

Komentirao je i nedavnu preporuku da zaraženi koronom ne bi trebali piti ibuprofen.

- Prvi put sam rekao kada se ta informacija pojavila da moramo pričekati. Taj lijek nije svemoguć i ne vjerujem da pridonosi izlječenju od korone - rekao je.

Što u slučaju zaraze?

- Svi građani Zagreba trebaju se javiti svojim liječnicima primarne zaštite. Ukoliko sumnjaju na zarazu koronom, imaju posebne ambulante i tek ako nigdje ne mogu dobiti pomoć, mogu ići u bolnicu, ali to je krajnja, krajnja mjera. Molimo, na postupno postupanje. Dakle, javite se vlastitom liječniku, a dodatno je grad Zagreb organizirao 6 ambulanti za koronu - apelirao je.

Još je jednom naglasio važnost socijalnog distanciranja.

- Distanca je bitna i sada kada nas je pogodio potres. Svi koji stanuju u novogradnji mogu se vratiti u domove, s tim da trebaju imati spremne stvari ako će trebati opet izlaziti na ulicu. Ugroza od korone je veća nego ova od potresa. Stoga, distanca, distanca, distanca... - zaključio je ministar Beroš.

Tema: Potres u Zagrebu