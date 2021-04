Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) reagirala je na neke izjave ministra Vilija Beroša na Odboru za zdravstvo.

Riječ je o sastanku koji se održao prekjučer, a koji je jučer bio jedna od glavnih tema zbog žustrog izlaganja ministra financija Zdravka Marića. KoHOM-u je zasmetalo nekoliko izjava Vilija Beroša koje se odnose na obiteljske liječnike.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) najoštrije osuđuje dio teksta u Nacrtu reformskih mjera, koje je Ministar zdravstva Vili Beroš predstavio na saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku, a koji se tiču primarne zdravstvene zaštite odnosno rada obiteljskih liječnika. Ministar Beroš kao „veliku disfunkcionalnost“ u primarnoj zdravstvenoj zaštiti naveo je „upućivanje nehitnih stanja u bolničke hitne“, te „nedovoljan odaziv liječnika primarne“ u mobilne timove za cijepljenje ljudi koji su nepokretni ili teško bolesni. Ministar Beroš u oba je slučaja iznio potpunu laž i bez ikakvog činjeničnog utemeljenja, ogromne propuste u funkcioniranju zdravstvenog sustava - a koje svi pacijenti najbolje osjete na svojoj koži - pokušao svaliti na leđa obiteljskih doktora.

Ministre Beroš, NIJE ISTINA da obiteljski liječnici nekontrolirano upućuju nehitne pacijente u hitnu službu. Obiteljski liječnici itekako su dobro educirani i znaju prepoznati težinu stanja svojih pacijenata i sasvim sigurno ne šalju pacijente samo zato da napune hitnu i otežaju rad kolegama već to čine isključivo po pravilima struke. Istina je da u hitnu službu samoinicijativno slobodno može doći bilo koji čovjek koji ima tegobe. Na taj način dio pacijenata uspije obaviti brze pretrage i saznati dijagnozu.

Pravo je pitanje zašto to pacijenti rade? Zašto samoinicijativno odlaze u hitnu službu? Odgovor je jednostavan, ali za to nije krivnja obiteljskih ili nekih drugih liječnika. Pacijenti samoinicijativno odlaze u hitnu službu zato što na pojedine dijagnostičke pretrage čekaju mjesecima, negdje i po šest mjeseci ili godinu dana. Ministre Beroš, to je isključivo Vaša odgovornost, kao i odgovornost Vaših prethodnika, jer niste uspjeli, znali ili htjeli smanjiti liste čekanja. KoHOM je više puta javno tražio da HZZO dostavi podatke o tome koliki je broj obiteljskih liječnika i po kakvim simptomima ili sumnjama slao svoje pacijente u hitnu službu navodno bez utemeljenja. HZZO te podatke može jednostavno provjeriti po tome koliko je C2 uputnica izdano. Naravno, odgovor nadležnih na ovaj zahtjev nikad nismo dobili.

Drugo, NIJE ISTINA da je „nedovoljan odaziv liječnika primarne“ u mobilne timove za cijepljenje u Zagrebu. Upravo je KoHOM prije cijepljenja, u prosincu prošle godine javno, i na Vas ministre, apelirao da osnujete mobilne timove, a liječnici obiteljske medicine stavili su se na raspolaganje. Vi ste, pak, poslali uputu da zavodi za javno zdravstvo sastave mobilne timove i da se procijepe nepokretni ili teško bolesni pacijenti tamo gdje to ne mogu učiniti obiteljski liječnici. Za Vašu informaciju ministre, to se u Zagrebu još nije napravilo. Dakle, istina je ta da mobilne timove u Zagrebu nitko nije organizirao, a ne to da se liječnici obiteljske medicine ne žele u njih uključiti.

Možda ne znate ni to, pa ćemo Vas obavijestiti, da mobilni timovi za cijepljenje funkcioniraju (i to jako dobro) isključivo u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje su lokalne vlasti postigle dogovor da liječnici obiteljske medicine uz logistiku hitne službe cijepe nepokretne bolesnike za koje su im opet liječnici obiteljske medicine dostavili popis. Nešto se slično pokušalo napraviti i u Vukovarsko-srijemskoj županiji no, na žalost, nije zaživjelo. Dakle, to je mobilni timovi su problem u velikom dijelu Hrvatske, a ne samo u Zagrebu. Uostalom, cijepljenje u RH gotovo u svim segmentima posao je obiteljskih liječnika pa ministrovu, potpuno neutemeljenu, prozivku ne možemo tumačiti drugačije nego još jednim sramotnim podcjenjivanjem i smišljenim napadom na nas. Liječnicima obiteljske medicine ujedinjenima u KoHOM dosta je toga da za svoje propuste ministar okrivljuje druge. Hoćete li ministre Beroš i nakon ovog priopćenja opet krenuti na osobne napade na vodstvo KoHOM-a? Moguće jer i to smo već doživjeli. KoHOM mu savjetuje da za promjenu učini nešto novo: da napokon organizira učinkovito masovno cijepljenje i sustav kojem je na čelu