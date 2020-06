Ministar Beroš: 'Korona virus će napraviti svoje i otići u povijest'

Mi smo doista bili u funkciji spašavanje hrvatskih građana. To se nije događalo na nekom drugom planetu već u našem neposrednom susjedstvu, rekao je ministar Vili Beroš u intervjuu za HRT...

<p>Ministar zdravstva Vili Beroš jučer je obišao <a href="https://vijesti.hrt.hr/622750/susak-za-novu-bolnicu-drzava-osigurala-875-mil-kuna" target="_blank" title="Otvori eksterni link u drugom prozoru">gradilište na riječkom Sušaku gdje se gradi nova bolnica za majku i dijete</a>. Riječ je o velikom infrastrukturnom projektu u koji se uključila i Vlada, koja je od 2016. godine dosad osigurala financiranje tog projekta s više od milijardu kuna.</p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p><br/> <br/> - Većina bolnica u Hrvatskoj je stara, građene su jako davno i vidjeli smo što je jedan potres napravio. Ovo je veliki iskorak koji će poboljšati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite u riječkoj regiji. Hrvatski zdravstveni sustav treba nove moderne građevine, jer ne možemo razvijati modernu medicinu u neadekvatnim prostornim uvjetima, rekao je ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> gostujući u večerašnjoj emisiji "1 na 1" <a href="https://vijesti.hrt.hr/623064/1-na-1-vili-beros" target="_blank">na HRT-u</a>. <br/> <br/> Beroš je 31. siječnja u Hrvatskom saboru imenovan ministrom zdravstva, a vrlo brzo nakon toga, već 2. veljače Hrvatska se suočila s koronavirusom.<br/> <br/> - Bio sam iznimno zabrinut, osjećao sam enormnu odgovornost za zdravlje hrvatske nacije. Scene koje su dolazile iz Kine i Italije bile su nevjerojatne. Nismo mogli vjerovati što se događa i pokazatelji broja oboljelih i nedostatak respiratora tjerali su nas na krajnji oprez. Moja dominantna uloga u svemu tome bila je da ništa nismo prepustili slučaju. Oprez i osjećaj odgovornosti tjerao nas je da budemo promišljeni. Animirali smo struku, ljude koji su imali odgovore.<br/> <br/> Istaknuo je i da su se nastojali što više informirati i učiti na iskustvima drugih.<br/> <br/> - Nismo prikrivali istinu već smo naglašavali da moramo biti oprezni, da vjerujemo u struku i da oni imaju odgovore na mnoga pitanja. S aspekta struke nisam bio taj koji je promišljao mjere, već taj koji je gurao struku da bude aktivnija, rekao je. <br/> <br/> Govoreći o strategiji obrane kazao je da je ona bila razrađena u pet faza. Promatrajući zbivanja u Kini i Italiji kaže da se dolazilo do faza kako spriječiti dolazak virusa na hrvatsko tlo.<br/> <br/> - Kad je virus došao nastojali smo ograničiti pojedinačne slučajeve bez slobodnog širenja među građanstvom. Treća faza, kad je došlo do slobodne transmisije, bila je uvođenje mjere koje su djelovale na migracije građana jer se tako najbolje može djelovati, kazaoje.<br/> <br/> Istaknuo je da su postojale još dvije faze, do kojih, na sreću, nije došlo.<br/> <br/> - Još danas se uhvatim u razmišljanjima, jer su mene zbog odgovornosti koju sam preuzeo opterećivale slike iz Bergama u Italiji i New Yorka, gdje su na otoku ljude pokapali u bezimenim lijesovima. Toga sam se užasno bojao. Zato me čude reakcije ljudi koji kažu da su naše mjere bile neprimjerene i da nisu bile promišljene. Mi smo doista bili u funkciji spašavanje hrvatskih građana. To se nije događalo na nekom drugom planetu već u našem neposrednom susjedstvu, rekao je te naglasio da je sve bilo transparentno i da niti jedan broj nije bio krivo objavljen.<br/> <br/> Od početka, kaže, postavili smo taj standard i nije bilo nijednog elementa koji smo mi znali, a da ga nismo iskomunicirali s pučanstvom. Dodao je da ga je osobno sve pogađalo i da je mnoge slučajeva evaluirao jesu li mogli drugačije.<br/> <br/> Ministar Beroš rekao je i da su u Hrvatskoj sjajni stručnjaci.<br/> <br/> - Sve se razvija pa tako i medicina. Dominiraju kronične nezarazne bolesti tipa kardiovaskularne, tumorske, a infektološke nisu aktualne kao što su nekad bile. No imamo odgovore na sva stručna pitanja i naši infektolozi su napravili sjajan posao, rekao je.<br/> <br/> Istaknuo je i da je od početka ugroze puno razgovarao s profesorom Josipom Carom koji trenutačno živi u Singapuru.<br/> <br/> - Singapur je zanimljiv jer se oni od 2013. godinespremaju na ovakvu moguću ugrozu te su razvili strategiju u borbi protiv mogućih epidemija. Profesoru Caru najviše dugujem jer mi je najviše pomogao svojim savjetima i promišljanju u shvaćanju te problematike. Singapur ima razrađen sustav za obranu od epidemije, a mi smo ga modificirali i prilagodili našim uvjetima, rekao je Beroš te istaknuo da se oko jedne stvari ne slažu.<br/> <br/> - Profesor Car tvrdi da se očekuje drugi val i da je vrlo realno da virus bude prisutan godinu ili dvije. Ja mislim da će virus, kao i njegov prethodnici SARS i MERS, napraviti svoje i otići u povijest. Realno je moguće da dođe do drugog vala i pitanje je hoće li doći potpuno isti virus ili mutirani. Ako mutira on može biti opasniji, ali isto tako i manje opasniji. Trebamo biti oprezni i promišljeni, ali ne bih rekao da očekujemo veću ugrozu, kazao je Beroš. Dodao je "da smo postali malo prekomotni te da bi ipak, doklegod virus cirkulira planetom i nalazi se u zemljama u okruženju, trebali biti oprezniji i držati se mjera".<br/> <br/> Opovrgnuo je da su se u Stožer birali suradnici po stranačkom kriteriju.<br/> <br/> - Priča o političkoj pozadini je promašena i ne drži vodu, rekao je. Formacijski krizni stožer sastoji se od ljudi koji su u kriznom stožeru već dulje vrijeme i kad smo ga oformili priključili su se ljudi koji su bili najrelevantniji u stručnom smislu. Nismo znali tko je iz koje stranke i kakvog je opredjeljenja.<br/> <br/> Na pitanje što očekuje na izborima rekao je da mu je čast što je nositelj HDZ-ove liste u 10. izbornoj jedinici koja je, kako je rekao, zahtjevna.<br/> <br/> - Želio bih da polučimo veći broj mandata jer smo dokazali da možemo voditi ovu državu i da možemo vladati kriznim situacijama, te da možemo osigurati sigurnost i zdravstvenu i inu za sve hrvatske građane. Imamo zemlju stabilne političke situacije, nikad boljeg međunarodnog rejtinga, smanjenje javnog duga, a agencija Fitch održala je, usprkos krizi, naš investicijski rejting velikim. Sve su to elementi koji ukazuju da Vlada ima rezultate i na račun njih očekujem dobar rezultat u svojoj izbornoj jedinici.<br/> <br/> - U ovom trenutku, s obzirom na sva postignuća, malo tko se može usporediti s premijerom Andrejom Plenkovićem i njegovim timom jer rezultati su tu, zaključio je ministar Beroš.</p>