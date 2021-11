Ministar zdravstva Vili Beroš poslao je izjavu medijima u kojoj je komentirao novi soj korone - omikron.

- Pratimo situaciju i u svijetu i Europi. U stalnoj smo komunikaciji sa svim relevantnim resorima kako bismo maksimalno bili pripravni i za novi soj virusa. U ovom trenutku, još nije poznat konačni učinak tih 30-tak mutacija na šiljak kompleksu virusa odnosno predstavlja li unaprijeđenu verziju delta virusa u smislu zaraznosti i razine otpornosti na cjepivo. Obećava najava farmaceutskih kuća, poznata od ranije, da mogu u kraćem vremenu prilagoditi cjepivo. No ne zaboravimo, i protiv ovog virusa učinkovite su osnovne epidemiološke mjere: distanca, maske, dezinfekcija, prozračivanje i izbjegavanje okupljanja! A protiv novih mutacija - cijepljenje! Upravo velik bazen necijepljenih dao je život novom soju virusa. Pametniji smo od toga, nije kasno za zaokret! Slušajmo struku, poštujmo epidemiološke mjere i cijepimo se - izjavio je Beroš.

Razlike između omikrona i prijašnjih sojeva korone objasnila je za N1 dr. Tatjana Nemeth-Blažić iz HZJZ-a:

- To je slično, a razlika u odnosu na deltu i sve dosad otkrivene je to što ima veću razliku u genetskoj strukturi, različitija je pa bi zato mogla imati posljedice s težim oblicima bolesti. To se još sa sigurnošću ne zna. Pripremili smo pojačane mjere na granici, pogotovo putnika koji dolaze s mjesta gdje je detektirana nova varijanta. Prije tri dana je detektirana najnovija varijanta, izaziva zabrinutost jer ima najveći broj mutacija od dosad detektiranih što povećava rizik da će biti promijenjena u nekim značajkama – zaraznosti ili kliničke slike. Zasad je oprez zbog te genetske strukture prisutan, intenzivno se prati. Zato se treba cijepiti, pogotovo oni koji su u većem riziku bolesti. Opet se naglašava da su zbog ove mutirane varijante nefarmaceutske mjere opet na prvom mjestu – više misliti na pojačanu higijenu, nošenje maski, izbjegavanje okupljanja i putovanja.