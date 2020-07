Ministar Beroš osvojio najviše preferencijalnih glasova, više i od Andreja Plenkovića

Preferencijalni način glasovanja daje mogućnost ulaska u Hrvatski sabor kandidatima s bilo kojeg mjesta na listi, pod uvjetom da osvoje najmanje 10 posto preferencijalnih glasova

<p>Preferencijalni glasovi na nedjeljnim parlamentarnim izborima u većini su otišli nositeljima stranačkih lista po izbornim jedinicama, no dio kandidata u Sabor će ući zahvaljujući preferencijalnim glasovima, a nekolicina njih sa posljednjeg, 14. mjesta.</p><p>Preferencijalni način glasovanja daje mogućnost ulaska u Hrvatski sabor kandidatima s bilo kojeg mjesta na listi, pod uvjetom da osvoje najmanje 10 posto preferencijalnih glasova u odnosu na broj glasova koji je ta lista osvojila. </p><p>Nakon prebrojanih 99 posto glasova, predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković </strong>osvojio je kao nositelj liste u 1. izbornoj jedinici 32.143 preferencijalna glasa, a više od njega dobio je <strong>Vili Beroš</strong>, prvi na listi u 10. jedinici, osvojivši 35.607 glasova.</p><p>Predsjednik SDP-a i Restart koalicije <strong>Davor Bernardić </strong>dobio je pak 13.767 preferencijalnih glasova, a više od njega su osvojili su u 8. izbornoj jedinici Peđa Grbin (16.976) te <strong>Siniša Hajdaš Dončić</strong> (14.485) u 3. jedinici te tako ušli su sabor sa 14. mjesta na listi.</p><p>Uz njih, s 14. mjesta ulaze i HDZ-ov<strong> Božidar Kalmeta</strong> s liste u 9. izbornoj jedinici koji je dobio 15.915 glasova te <strong>Bojan Glavašević </strong>s liste koalicije Možemo u 6. jedinici sa osvojenih 3.723 glasa.</p><p>Čelnik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong>, koji se kandidirao u 2. izbornoj jedinci, osvojio je 13.184 preferencijalna glasa, čelnik Mosta <strong>Božo Petrov </strong>u 10 izbornoj jedinici 12.042,<strong> Tomislav Tomašević i</strong>z Možemo u 1. izbornoj jedinici 19.604 a <strong>Dalija Orešković </strong>iz koalicije IP, Pametno i Fokus u istoj jedinici 5.070 glasova.</p><p>U 3. izbornoj jedinici najviše preferencijalnih glasova na drugom mjestu Restartove liste osvojio je <strong>Matija Posavec</strong> (16.379), bivši HNS-ovac i gradonačelnik Čakovca.</p><p>Druga na listi HDZ-a u 6. izbornoj jedinici <strong>Marijana Petir</strong> osvojila je pak 8.496 preferencijalnih glasova dok je treći na listi Domovinskog pokreta u toj jedinici<strong> Željko Sači</strong>ć (3.691) dobio više glasova od prvoga na listi <strong>Stephana Nikole Bartulice</strong> (2.251). <strong>Bojan Glavašević </strong>(3.723) u istoj je izbornoj jedinici osvojio više glasova od prve na listi koalicije Možemo <strong>Danijele Dolenec </strong>(1.496).</p><p>I u 7. izbornoj jedinici treći na listi Domovinskog pokreta <strong>Ante Prkačin</strong> (5.266) osvojio je više preferencijalnih glasova od prvoga, bivšeg Mostovca <strong>Slavena Dobrovića </strong>(3.349). U toj jedinici gotovo do samoga je kraja bilo neizvjesno tko će u Sabor iz koalicije Možemo no na kraju su preferencijalni glasovi dali prevagu prvoj na listi<strong> Radi Borić</strong> sa 4.202 glasa ispred 14. na listi <strong>Milana Kekina </strong>(3.988).</p><p>Među HDZ-ovim kandidatima najviše preferencijalnih glasova dobili su Vili Beroš (35.607), Andrej Plenković (32.143), Ivan Anušić (23.671), Zdravko Marić (21.757), Tomo Medved (19.805) i Gordan Jandroković (17.343).</p><p>U Restart koaliciji najviše preferencijalnih glasova osvojio je Peđa Grbin (16.976) , a slijede Siniša Hajdaš Dončić (14.485), Dovor Bernardić (13.767), Arsen Bauk (13.461) i Rajko Ostojić (10.319). </p>