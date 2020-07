Glasne, jake i intenzivne kampanje konzervativno-desnih opcija nisu bile uzaludne, naro\u010dito na dru\u0161tvenim mre\u017eama, a \u010ditavu pri\u010du o izborima 2020. treba gledati i u kontekstu dva velika nepredvi\u0111ena doga\u0111aja: potresa i pandemije korone.

<p>Kako se i činilo već tjedan dana prije izbora, a izlazne ankete jasno najavile, Bernardić i SDP doživjeli su potop na parlamentarnim izborima, Plenković će moći do Vlade i bez preskupe trgovine sa Škorom, a uz sve jaču konzervativno-desnu alternativu HDZ-u, utjelovljenu u Mostu i Domovinskom pokretu, Hrvatska dobija i nove, prilično solidne lijeve i liberalne opcije.</p><p>Ovaj politički proces već dugo se može pratiti, pa se mogao i predvidjeti ovakav rasplet: o Bernardićevu vođenju SDP-a ne treba trošiti riječi, a njegova kombinatorika s izbornim listama samo je zapečatirala konačni rezultat.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Plenković se slavodobitno obratio članovima stranke</strong></p><p>Glasne, jake i intenzivne kampanje konzervativno-desnih opcija nisu bile uzaludne, naročito na društvenim mrežama, a čitavu priču o izborima 2020. treba gledati i u kontekstu dva velika nepredviđena događaja: potresa i pandemije korone.</p><p>Potres je dao dodatan zamah ozbiljnom i snažnom političkom aktivizmu lijevih opcija u glavnom gradu, koje su se proteklih godina isprofilirale na snažnoj kritici Milana Bandića i koje su SDP-u otkinule ozbiljan komad izbornog kolača.</p><p>Istovremeno, tu SDP-a i Bernardića nije bilo, pasivni, tihi, nevidljivi, SDP-ovci ništa nisu činili da bar pokušaju pokazati kako stoje uz svoje glasače kojih u najpogođenijim dijelovima glavnoga grada ima mnogo. No, kako se SDP ponašao oko potresa, tako je isto neuvjerljivo djelovao u čitavom nizu drugih situacija.</p><p>Potresi i pandemija su, istovremeno, skrenuli reflektore s razarajućih korupcijskih afera koje su ozbiljno načele HDZ i dale Plenkoviću priliku da predahne.</p><p>S druge strane, ni Plenković se nije naročito trudio da udari po Škori, bilo je tu pokušaja ispod pojasa, možda je Škoro ostao bez ponekog zastupnika u finišu, ali njegov rezultat je i dalje jak i nije nikakva tajna da su obje strane otpočetka igrale s planom da će nakon izbora, možda, trgovati. No, samo možda...</p>