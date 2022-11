Božinović: Hrvatska je jedan od najvećih dobitaka za Schengen. Austrija nas ne vidi kao problem

Davor Božinović, potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova, sazvao je press konferenciju čija će tema biti ulazak Hrvatske u Schengen.

Razlog? Istup austrijskog ministra unutarnjih poslova Gerharda Karnera koji je u razgovoru za austrijski list Kurier, javlja DPA, rekao kako "Nije prikladno glasati o proširenju kad sustav vanjskih granica ne funkcionira".

Karner je rekao i da je Austrija trenutno suočena s pojačanim priljevom izbjeglica, a austrijski list navodi i kako je upravo to razlog protivljenja ulasku Hrvatske u Schengen - dolazak izbjeglica preko Balkana.

- U Austriju je od početka ove godine ušlo 90.000 ljudi, od čega njih 75.000 nije prethodno registrirano niti u jednoj od država članica EU-a kroz koje su prolazili - napomenuo je Karner.

Podsjećamo, Hrvatska je ispunila potrebne uvjete za ulazak u Schengen i dobila je zeleno svijetlo Europske komisije i Europarlamenta.

- Ništa se posebno ne događa. Razgovarao sam s ministrom. Austrija je oduvijek podržavala naš ulazak u Schengen i ona će imati najviše koristi od našeg ulaska. Dobar je signal da austrijski kancelar u srijedu dolazi ovdje i ovo će biti tema. Austrija ne vidi Hrvatsku kao problem i siguran sam da će to pokazati 8. prosinca kad će se donositi konačna odluka- rekao je Božinović na početku konferencije.

- Postoje neke zabrinutosti, ove godine je povećan broj ilegalnih migracija, porast je i preko 190 posto. I Hrvatska bilježi porast. Kada je u pitanju Austrija, oni ne dolaze preko Hrvatske. No, problem postoji što se tiče migracija. Ovo je bila poruka koju je Austrija uputila svima na tom sastanku koji se organizira u petak u Bruxellesu, da se mora voditi računa o ukupnim problemima s migrantima. Prema informacijama koje imamo, bit će govora o tome. Imamo porast migranata iz zemalja koje nikad nismo registrirali, to je bila posljedica liberalizacije viznog režima. Nakon Afganistana nam je jedno vrijeme najzastupljenija nacija bila Burundi - rekao je Božinović i onda nastavio govoriti o granicama EU-a i Schengena te naglasio kako na moru najveći problem s tim ima Italija.

Odgovarajući na pitanja Božinović je rekao:

- U toj izjavi nije bilo spominjanja zemalja pojedinačno, već je bilo riječi o proširenju. Svatko ima svoj stil komunikacije. Svatko ima svoj problem s ilegalnim migracijama. Austrija nije zemlja na vanjskoj granici jer je okružena članicama Schengena, ali ondje dolazi velik broj ilegalnih migranata od kojih velik broj nije registriran. A ako tako dođu u unutarnju granicu, onda netko u schengenskom prostoru ne radi adekvatno svoj posao.

- Hrvatska je jedan od većih dobitaka za Schengen - dodao je Božinović.

Na pitanje je li se čuo s predsjednikom Milanovićem, rekao je da se na ovu temu nikad s njim nije čuo jer je to najvećim dijelom u nadležnosti MUP-a.

- Kad je u pitanju Austrija, siguran sam da oni vide sve prednosti ulaska Hrvatske u Schengen - rekao je Božinović i nastavio:

- Češko predsjedanje EU je predvidjelo dvije odluke, jedna za Hrvatsku, a druga za Bugarsku i Rumunjsku.

- Slovenija će imati mnogo koristi, siguran sam, a o tome govore i slovenske kolege, da je to u interesu Slovenije. Tako da tu očekujem samo pozitvno - kaže Božinović.

- Hrvatska je ispunila takve uvjete kakve sve države članice Schengena nisu ispunile, uz svo dužno poštovanje.Mi smo uvjereni da smo napravili sjajan posao. Držimo kontakte s partnerima i članicama Schengena. Stvari su dinamične, ali ja sam optimist. Siguran sam da smo predvidjeli sve i da radimo sve u najboljem interesu i Schengena i EU-a. A EU će se ovim pitanjem baviti generacijama. - rekao je ministar.

- Ilegalne migracije će dugo ostati tema s kojom ćemo se baviti. Puno je razloga – klimatske promjene, bolja povezanost afričkih zemalja s Europom, zemalja Bliskog istoka, pa rat i napad Rusije na Ukrajinu, uključujući probleme s izvozom žitarica, ekstremne vremenske prilike – sve to tjera ljude prema Europi koja je i dan danas sigurno najugodnije mjesto za život na našem planetu, ali i Europa ima granice. Jedni to vide kao sigurnosno pitanje, drugi kao huminatarno. U svim tim izazovima treba doći do nove europske politike. Mi smo pokazali da smo fleksibilni, da razumijemo i sigurnost i humanitarnu komponentu. Zato ne pretjerujem kad kažem da je Hrvatska jedan o većih dobitaka za Schengen - kaže ministar Božinović.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Sabor će gledati utakmice, sad se to proširilo na škole... Hoćete vi svojima savjetovat da pogledaju utakmicu, da ne budu na terenu, ili na granici, upitali su novinari.

- Onda je valjda za nadat se da će i migranti, a puno njih ima pametne telefone, da će i oni gledati utakmice pa će manje pokušavati ilegalno prijeći u Hrvatsku - rekao je Božinović na kraju obraćanja medijima.

