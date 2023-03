Ministar Butković: Paket mjera je sveobuhvatan. Sigurno ćemo ograničiti i cijene namirnica

U središnjici HDZ-a na zagrebačkom Trg žrtava fašizma održana je sjednica užeg i šireg predsjedništva HDZ-a na kojoj su predstavljene mjere Vlade. Potpredsjednik HDZ-a i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u ponedjeljak da su predložene Vladine mjere pomoći građanima i gospodarstvu sveobuhvatne te da idu vrlo široko i kapilarno se spuštaju prema gospodarstvu i građanima poručivši kako ne stoje oporbene kritike na njih. Dodao je kako ostaju na snazi i mjere za građane što se tiče struje, plina i toplinske energije.

- Ove mjere su sveobuhvatne, idu vrlo široko, kapilarno se spuštaju prema građanima i gospodarstvenicima, a bitno je da ostaju na snazi mjere za građane što se tiče cijena struje plina... Mjere se donose na godinu dana osim struje koja se donosi na pola godine, a pred nama je i turistička sezona za koju očekujemo da će biti jako dobra, tako da bi situacija najesen mogla biti prihvatljiva. Osim toga, na sjednici smo govorili i o drugim stranačkim aktivnostima, obišli smo uglavnom cijelu Hrvatsku. Jučer smo imali i izbore za mjesni odbor u Rijeci gdje je HDZ relativni pobjednik, iza nas je SDP. To pokazuje da stranka bilježi dobre rezultate, sve skupa što se tiče stranke ide jako dobro - izvijestio je.

Istaknuo je kako se ne slaže s reakcijama oporbe da nove mjere neće smanjiti inflaciju na prosjek zemalja EU-a te da Vlada nije sposobna kategorizirati kućanstva na način da se veće subvencije daju onima koji imaju najmanje prihode.

- Ne mogu se složiti s time. Bile su pogođene i dosadašnje mjere koje su bile na snazi - dodao je.

Osvrnuo se i na cijene struje i plina u Zagrebu te je poručio da oporbene kritike upućene na taj paket mjera ne stoje.

- Kad pogledate cijenu struje i plina u glavnom gradu, onda smo mi u odnosu na druge gradove u Europi, jedino su u Budimpešti niže cijene. Mi smo razgraničili i potrošnju što se tiče samih kućanstava - rekao je Butković.

Istaknuo je da su mjerama razgraničili potrošnju vezanu uz sama kućanstva, pa je tako do 2500 kilovatsati (kWh) cijena bila 59 eura, a oni koji troše iznad plaćali su 88 eura. Naveo je i da da najmanje struje troše u prosjeku građani koji nisu poduzetnici i nemaju dodatne aktivnosti.

Istaknuo je da su dobili jednoglavnu potporu na sjednicama da se mjere pomoći prihvate na Vladi i u Saboru ovog tjedna. Poručio je i kako će donijeti snažan, sveobuhvatan paket mjera koji će pomoći građanima i gospodarstvu da prebrode krizu koja je još uvijek prisutna, no koja polako jenjava. Mjere se donose na godinu dana, osim struje koja je na šest mjeseci.

Na upit razmišlja li se o registru kućanstva u budućnosti, ministar Butković je rekao da na tome radi Ministarstvo financija.

Istaknuo je i da nije donesena konačna odluka o devet prehrambenih proizvoda čije su cijene 'zamrznute'. Dodao je da će i dalje biti zamrznute cijene pojedinih proizvoda, no ne zna se hoće li to biti njih devet, šest ili osam, o čemu će odlučiti do srijede.

Najavio je da će HDZ ovaj tjedan bilježiti obljetnice u Ličko-senjskoj i Istarskoj županiji. Zadovoljan je, kaže, rezultatima za mjesne izbore u Rijeci, gdje je HDZ relativni pobjednik s 63 mandata, što je oko 37 posto ukupnog broja mandata u mjesnim odborima, i to za 20 više od SDP-a.

Predsjednik HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika Petar Šimić rekao je kako je na Predsjedništvu izraženo veliko zadovoljstvo što su obuhvaćeni svi segmenti društvo. Kao gospodarstvenici, poduzetnici i obrtnici sretni smo da smo od 27 članica EU-a na 26. mjestu po cijenama energenata, dodao je.

- To znači da u ovom trenutku građani i gospodarstvenici imaju najniže cijene energenata, a gospodarstvenici i obrtnici imaju priliku planirati svoje proizvodnje i kreiranje cijena proizvoda za jedno duže vrijeme - poručio je.

