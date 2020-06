Ministar Cappelli srezao cijene vlastitih apartmana, a ranije se žustro zalagao protiv sniženja

I ministar Cappelli snizio je cijene svojih apartmana na Malom Lošnju. Prije godinu i pol je govorio da to nikad neće učiniti. A pred zadnju sjednicu Vlade, u ovom "novom normlanom", dao je proročansku izjavu

<p>Iznajmljivači neprekidno slušaju upute turističkih zajednica, resornih udruga i raznih državnih dužnosnika kako ne bi smjeli snižavati cijene noćenja. Za to se zalaže i <strong>Gari Cappelli</strong>, ministar turizma i vlasnik turističke agencije "Cappelli". </p><p>A na web stranici Cappellijeve agencije Cappelli, preko fotografije njegovih Cappelli apartmana, na marketinški pomno odabranoj jarko zelenoj i crvenoj podlozi stoje slova: "discount offer" i "last minute". Ministar, dakle, snižava cijene, a drugim iznajmljivačima savjetuje da to ne čine. </p><p>Evo što je izjavljivao novinarima pred nedavnu sjednicu Vlade: </p><p>- Neki procjenjuju da će smanjivanjem cijena nešto dobiti, dok neki jednostavno zadržavaju cijene smatrajući da imaju ponudu kojoj ne treba smanjivati cijene - govorila je Pitija. </p><p>Žustro je taj iznajmljivač zagovarao da se cijene ne snižavaju još prije godinu i pol na konferenciji o turizmu održanoj u prepunoj dvorani zagrebačkog hotela Esplanade. Tada je rekao: </p><p> - Kada me pitaju, u svjetlu jačanja konkurencije u našoj okolici, hoće li Hrvatska snižavati cijene turističkih usluga, ja kažem nikad! Mi se moramo nametnuti kvalitetom - naredio je Cappelli. Bilo je to, naravno, prije korone. </p><p>A u ovom novom normalnom, mnogi ekonomski stručnjaci gostuju po televiziji sugerirajući iznajmljivačima da ne umanjuju vrijednost svojih smještanih jedinica. </p><p>Protiv snižavanja zadnjih se dana izjašnjavaju i istaknuti pojedinici iz turističke struke, pa je tako<strong> Boris Žgomba</strong>, predsjednik uprave "Uniline" u izjavi za Poslovni dnevnik jasno kazao: </p><p>- Treba poručiti našim iznajmljivačima da ne snižavaju cijene zbog ove krize, jer trenutno financije ne predstavljaju motiv u odluci o putovanju, već putnika zanima jedino epidemiološka situacija i opasnost od zaraze tijekom putovanja.</p>