Ministar Ćorić: 'Bilo bi korisno kada bi Ivan Vilibor Sinčić išao s konstruktivnim prijedlozima'

Ministar gospodarstva izjavio je da bi bilo korisno kada bi eurozastupnik Vilibor Sinčić išao s konstruktivnim prijedlozima, komentirajući njegov performans kada je istovario tonu soli pred Ministarstvo

<p>"Ispred Ministarstva u Vukovarskoj nam se dogodio taj još jedan živopisni nastup gospodina Sinčića i njegove ekipice. Bilo bi sjajno kada bi Živi zid na europskoj, ali i hrvatskoj razini išao s nekim konstruktivnim prijedlozima", rekao je <strong>Tomislav Ćorić</strong> u izjavi za novinare u petak.</p><p>Međutim, već godinama to nismo u mogućnosti doživjeti, pa niti ovaj put, dodao je te pozvao Sinčića da nastavi sa svojim fizičkim aktivnostima jer će mu dobro doći u pripremi za vrijeme virusa koje dolazi.</p><p>Sinčić je upozorio da Hrvatska kao pomorska zemlja uvozi preko 90 posto soli, a Ćorić je pak istaknuo da ta informacija nije točna.</p><p>"Hrvatska jest uvozno ovisna, međutim domaća proizvodnja je veća od tog iznosa. Ono na čemu radimo i što je u programu HDZ-a i Vlade jasno naznačeno je povećanje samodostatnosti Hrvatske, posebno u nekim sektorima poljoprivrede, odnosno proizvodnje hrane i jela", istaknuo je Ćorić.</p><p>Sinčić je Ćorića nazvao i najgorim ministrom do sada, na što je Ćorić odgovorio da je to njegovo mišljenje, a da je na javnosti i struci da procijeni što je u proteklih nekoliko godina učinjeno, prije svega u resoru zaštite okoliša i energetike. </p><h2>Ne brine ga postupak pred Povjerenstvom</h2><p>Ćorić je rekao da ga ne brine postupak koji je protiv njega pokrenulo Povjerenstvo.</p><p>Udruga Gong prijavila je Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa Ćorića te ministre <strong>Olega Butkovića</strong> i <strong>Josipa Aladrovića </strong>zbog "kršenja propisa o sukobu interesa uslijed boravka i druženja u 'klubu' bivšeg direktora Janafa"<strong> Dragana Kovačevića. </strong></p><p>"Ne brine me. Naravno da ću se očitovati na dopis koji će stići ako je predmet doista otvoren. Međutim, ne vidim niti jedan razlog za propitivanje ako ono ide u smjeru o kojem je riječ", rekao je.</p><p>Naime, kako navodi, on se s Kovačevićem u "klubu" nije vidio u vrijeme u kojem je bio otvoren natječaj za predsjednika, odnosno članove Uprave Janafa.</p><p>Upitan nije li se trebao izuzeti iz odlučivanja o Kovačevićevom imenovanju upravo zbog toga što je boravio u tom "klubu" i družio se s njim, odgovorio je da ne jer je on u tom "klubu" bio nakon toga, nakon lockdowna i s mobitelom. Dalje nije želio komentirati. </p><p>Vezano za to što neki pozivaju na Ćorićevu ostavku, rekao je da je na javnosti i onima koji o tome odlučuju da razmisle ima li povjerenje ili ne.</p><p>"Predsjednik Vlade odlučuje koja je ekipa s kojom igra i dok god sam u tom timu, činit ću sve što je najbolje za resor koji vodim i za Hrvatsku", rekao je Ćorić, dodavši da o tome nije razgovarao s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> i da premijer ima povjerenje u to što Ćorić radi. </p><h2>Ne osjeća se namagarčeno</h2><p>Odbacio je da se osjeća namagarčeno, kao što je to prethodno rekao predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović.</strong></p><p>"Ne mogu to tako reći. Uvijek biram društvo s kojim ću se vidjeti, pogotovo u privatno vrijeme i to nije nešto što me može činiti namagarčenim", ustvrdio je ministar.</p><p>Upitan ima li kao ministar pravo na slobodno vrijeme u tom smislu da se druži s ljudima o čijim sudbinama odlučuje, ponovio je da do tog druženja nije došlo u trenutku kada je odlučivao o toj sudbini te da je Kovačević bio predsjednik Uprave Janafa od 2012. godine.</p><p>"Ja se uvijek družim s ljudima s kojima mi je ugodno i za koje držim da ni na koji način svojim postupanjem i ponašanjem ne idu u krivom smjeru. U trenutku kad sam se družio s Kovačevićem, a govorimo o razdoblju od svibnja do rujna ove godine, na to ništa nije upućivalo", istaknuo je Ćorić.</p><p>Dodao je da su se u "klubu" družili, razgovarali te "tu i tamo nešto pojeli", ali nije htio reći tko je još bio tamo. </p><p>Upitan zašto je do sada izbjegavao odgovarati na ta pitanja, odgovorio je da ne misli da je davao dodatnu sumnju, već se zatvorio prema onom dijelu komunikacije za koji drži da mu nije mjesto u javnom diskursu s obzirom na broj ozbiljnih tema kojima se trebaju baviti.</p><p> </p>