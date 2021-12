Izjavio je to nakon sjednice Vlade, osvrćući se na danas usvojenu uredbu o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije.

Na taj način, rekao je Ćorić, povećava se udio koji Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) otkupljuje od proizvođača, s 40 na 60 posto. Tu je riječ o fiksnoj cijeni i na taj način će se omogućiti HROTE-u da u 2022. godini s većim količinama isporučene električne energije prema opskrbljivačima po nižoj cijeni, utječe i da ne dođe do prevelikog povećanja cijena električne energije, pojasnio je.

"Znate da su europska i svjetsko tržište doživjela "boom" cijena energenata, kako nafte i plina tako i električne energije. Ovo je jedan od alata koji unaprijed poduzimamo kako bi cijena električne energije na proljeće 2022. ostala u nekim normalnim okvirima", istaknuo je Ćorić.

No napomenuo je da to ne znači kako neće doći do poskupljenja, ali da Vlada na ovaj način utječe da to poskupljenje ne bude "eklatantno", kao što je to bio slučaj u nizu europskih zemalja u proteklim tjednima i mjesecima.

Rekao je i da se u ovom trenutku ne može kalkulirati o tome koliki bi mogao biti porast cijene električne energije, jer će to ovisiti o cijeni električne energije u slijedećim mjesecima, kao i hidrološkim uvjetima u Hrvatskoj.

"No ono što imamo priliku vidjeti u drugim zemljama EU-a nas poziva na oprez i upravo zbog toga ova današnja odluka", izjavio je Ćorić.

Dodao je da ne želi kalkulirati o cijenama struje i plina, no da je već sada razvidno da će do određenog njihovog povećanja doći.

Ćorić je apostrofirao i da je do sada u sektoru kućanstava spriječen značajniji šok u smislu rasta cijena, a da će se učiniti sve i da nakon travnja iduće godine, kada se očekuje korekcija cijena struje i plina, taj šok po hrvatsko gospodarstvo i društvo bude što manji.

U slijedećih 10 godina 58 milijardi kuna ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu

Istaknuo je i danas usvojenu uredbu o uslužnim područjima, tiče se vodno-komunalnog sektora, a njome će se postojećih 170 isporučitelja vodnih usluga u RH integrirati na 41 vodno-uslužno područje. Time će se dobiti 41 univerzalni isporučitelj koji će biti posljedica integracije na pojedinim dijelovima županija širom RH, rekao je Ćorić.

Ova odluka je važna jer će se okrupnjavanjem vodnih isporučitelja ojačati njihovi financijski, administrativni i ljudski kapaciteti, a s ciljem brže i efikasnije realizacije projekata vodno-komunalne infrastrukture. Prema planu aktivnosti ministarstva i Hrvatskih voda, vrijednost takvih projekata u slijedećih deset godina nadmašit će 58 milijardi kuna, rekao je Ćorić.