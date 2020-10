Ministar Fuchs: Nitko nije rekao da nakon Svih Svetih nastava u potpunosti prelazi u online

I nakon praznika idući tjedan nastava će se odvijati prema dosadašnjim modelima, kazao je ministar znanosti i obrazovanja u emisiji Hrvatskog radija. U samoizolaciji se trenutno nalazi 10.653 djece

<p>Škola ide po ili po A, ili B ili C modelu, ovisno o epidemiološkoj situaciji u pojedinim dijelovima, gradovima ili županijama. Lokalni stožeri prate epidemiološku situaciju i tada sugeriraju osnivačima treba li prelaziti na C model, kazao je <strong>Radovan Fuchs</strong> za emisiju Hrvatskog radija <a href="https://vijesti.hrt.hr/671111/fuchs-nigdje-nismo-rekli-da-nakon-svih-sveti-nastava-krece-online">"A sada Vlada"</a>.</p><p>Ministar znanosti i obrazovanja još jednom je demantirao glasine kako će se nakon jesenskih praznika za Sve Svete proglasiti prelazak na online nastavu u svim školama.</p><p>O tome se nagađa već tjednima, posebno za srednje škole, u kojima ima značajno više zaraženih učenika, te češće u potpunosti prelaze na privremenu online nastavu nego osnovne škole.</p><p>Prema najnovijim podacima koje je iznio, na koronu je trenutno pozitivno 1192 djece, od koje ih je 129 mlađe od šest godina, dok su ostali u dobi od sedam do 18 godina. Pozitivno je i 367 školskih djelatnika.</p><p>U samoizolaciji je 10.653 djece (2209 do šest godina, te 8444 od sedam do 19 godina), te 604 školska djelatnika.</p><p>- Pokazalo se da škole nisu centri širenje zaraze. Ima par slučajeva, ali svi slučajevi su infekcije iz vana - istaknuo je Fuchs, pojasnivši i kako zatvaranje škola daje najlošiji učinak na smanjenje zaraze i najveću štetu učenicima.</p><p>Ministar kaže kako razumije strah nastavnika i roditelja.</p><p>Na pitanje o izvanškolskim aktivnostima ministar je kazao kako će se nadležne službe ponovo naći u ministarstvu te sagledati trenutnu situaciju.</p>