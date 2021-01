Ministar Radovan Fuchs dao je izjavu o detaljima vezanim uz organizaciju nastave u novom polugodištu nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem i predstavnicima stožera civilne zaštite.

Potvrdio je kako će niži razredi osnovnih škola i maturanti ići od ponedjeljka u škole, a da će se ostali pridružiti u klupama ovisno o epidemiološkoj situaciji.

- Završni razredi će ići po pojačanim epidemiološkim mjerama, što znači da će se moći osigurati dovoljna distanca među učenicima, s obzirom na to da će razredi od . do 3. biti online. Početkom ovog polugodišta nećemo narušiti optimistične trendove u slici i incidenciji novozaraženih. za sada su te brojke dobre i ako se tako nastavi, mislim da bismo morali brzo vidjeti sve učeničke u školama. No zbog pažljivog pristupa idemo s ovakvom koncepcijom. Puno je bilo pitanja o sigurnom pristupu školama u Zagrebu. U intenzivnim smo razgovorima s poglavarstvom, radovi na prijetećim dijelovima fasada su se intenzivirali i uvjeravaju nas da će opasni dijelovi u centru biti sanirani. Gdje ne bude moguće, riješit će se s posebnim skelama ispod kojih se može sigurno prolaziti.

Što se tiče Sisačke županije, postoji mogućnost da se određenim preslagivanjem unutar škola osigura i ovakav način izvođenja nastave, to ne bi bilo loše jer bi se djeci mogla pružiti i psihološka pomoć. Još uvijek smo u dogovorima s lokalnim tijelima o tome da vidimo je li moguće do kraja ispoštovati ovu varijantu, jer je dio nastavnika u nemogućnosti izvoditi nastavu i hoće li biti potrebno za jedan dio djece osigurati i odgodu početka same nastave. Valja naglasiti da nema razloga da u ostalim školama koje nisu zahvaćene katastrofom, da škola ne krene kao što bi trebala na cijelom području Hrvatske.

Imamo puno podataka i ne bi bilo dobro da se nastavi s nekim komuniciranjem prema van da su djeca superširitelji i oni koji mogu ugroziti, ne treba im gurati osjećaj krivice, to se previše provlači kroz javnu scenu, to ne bi čisto psihološki trebalo tako komunicirati..

Poslali smo sve domove da ćemo za učenike i studente preuzeti financiranje smještaja, poslali smo i pismo sveučilištima da razmisle o tome da studente s tog područja oslobode participacije ukoliko nisu ispunili sve ECTS bodove.

Po službenom planu cijepljenja nastavnici su u drugoj skupini - napomenuo je Fuchs.