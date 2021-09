Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs boravi u Zadarskoj županiji. Posjetio je Osnovnu školu Voštarnica gdje je svečano otvorena nove školske zgrade koja je sagrađena u sklopu građevine Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama "Mocire".

U uvodnom govoru svima je poželio sretan početak nove školske godine, rekavši da će biti zahtjevna kao i prošla. Osvrnuo se na novu školu u Zadru, ocijenivši da u RH imamo vrhunsku instituciju gdje će djeca imati svu potporu kako bi prevladala one teškoće s kojima se susreću i dobila obrazovanje koje im je potrebno za život, prenosi HRT.



- Svako dijete u RH ima pravo na obrazovanje i mi ćemo učiniti sve da ga dobije i da sukladno svojim mogućnostima dobije mjesto u društvu, rekao je.



Čestitao je svima koji su sudjelovali u izgradnji nove škole, dodavši da je uvjeren da će svi djelatnici pružiti vrhunsku potporu i pomoć djeci, ali i roditeljima.





- Objekt je izgrađen po svim standardima kako to danas u modernom svijetu ovakav tip objekta traži i zahtjeva, dodao je.



Naglasio je da je Zadarska županija dobila centar u kojemu će moći rješavati čitav niz društvenih problema. Sretan je da je i ministarstvo znanosti i obrazovanja pomoglo koliko je moglo, kao i druga ministarstva i grad Zadar.



- Krenuli smo u veliki reformski zahvat unatoč pandemiji, osigurali smo ogroman izvor sredstava za izgradnju škola i dječjih vrtića u cijeloj Hrvatskoj. Reformski proces ide u smjeru da sva djeca idu na cjelodnevnu nastavu, na boravak u školama. On će biti minimalno do 15 sati, a ako lokalna sredina odluči, postoji mogućnost produžetka do 17 sati, rekao je ministar Fuchs.





Dodao je da će se povećati broj aktivno provedenih sati na nastavi, čime će djeca - kaže - dobiti bolje mogućnosti svladavanja gradiva i "relaksirat će nabijenu satnicu". Siguran je da će učenici pokazivati bolje rezultate na svim testiranjima.



- Plan je da se ove godine krene s natječajima za izgradnju škola, dodao je.



Lokalna samouprava, rekao je ministar, treba osigurati prostore za gradnju i projektnu dokumentaciju koju će refundirati.