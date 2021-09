U ponedjeljak kreće nova školska godina, a ministar obrazovanja Radovan Fuchs kaže kako će sva djeca od ponedjeljka biti u školama.

- Neće nitko krenuti tako da ostane kod kuće. Svi će krenuti u školu. Tako smo rekli i prošle godine. Ove godine smo planirali da sve naše škole i učenici u Hrvatskoj krenu po modelu A, a mi smo naravno zadržali i opciju modela B i C - rekao je Fuchs za Media Servis.

Nastava će se i dalje nastaviti emitirati na televiziji u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije.

- No zadržana je Škola na Trećem, kao plan B, u slučaju da zatreba, i prikazivat će se na HRT-u samo u prijepodnevnim satima. Vraća se i kontaktna nastava na fakultetima - rekao je Fuchs.

Za one učenike koji imaju covid potvrde bit će potreban manji razmak, kaže ministar.

- Za one koji imaju covid-potvrde preporuka je da se eventualno grupiraju na jednu stranu da mogu imati nešto manji razmak nego inače. Ostali studenti, naravno uz poštovanje epidemioloških mjera - natrag u predavaonice i natrag u vježbaonice. Prošlu smo godinu morali proći s većinom nastave online, ali koliko god netko mislio da je to rješenje, to je nužno zlo - rekao je Fuchs.

Fuchs kaže kako bi se trebale vratiti i maturalne večeri i putovanja.

- Nadam se da će tako ostati i da nećemo morati zabranjivati maturalne večeri ili putovanja. Mislim da će sve biti u redu, ali obećati ne mogu - kazao je Fuchs.

Razmišljalo se i o obaveznim potvrdama za djelatnike škola, ali se od toga na kraju ipak odustalo.

- Ne možete negdje odustajati od covid-potvrda, a onda ih u drugim dijelovima naređivati. Razgovarali smo i o samotestiranjima, koliko puta, koga, sve djelatnike, samo one koji nisu cijepljeni... Široko se raspravljalo, no odustali smo u ovom trenutku od covid-potvrda - rekao je Fuchs.

- Roditelji će prilikom dolaska na roditeljske sastanke morati imati covid-potvrdu, baš kao i oni koji budu dolazili na priredbe - dodao je.

Osvrnuo se i na najavu uvođenja građanskog odgoja u zagrebačke škole.

- Ne radi se o tome jesam li ja za ili protiv. Građanski odgoj se predaje u školama i uveden je na osnovu usvojenog i u Narodnim novinama objavljenog kurikuluma građanskog odgoja, koji je napravljen u sklopu kurikularne reforme. Predaje se u školama međupredmetna tema, a oni koji ne znaju što to znači, neka malo pročitaju - rekao je Fuchs.

- Svi ovi koji hoće s jedne strane pa s druge strane, najbolje bi bilo da uzmu kurikulum građanskog odgoja, neka ga pročitaju pa da vidimo što ustvari tu nije dobro i što bi oni dodatno predavali. Ako kane predavati nešto gdje će se stvar rušiti, lomiti i sukobljavati isključivo na razini ideologije, to je onda bezveze - dodao je.

Što se tiče kurikularne reforme, FUchs kaže kako je ona pala u drugi plan zbog pandemije i potresa.

- Nešto se usporila zato što su se dobrim dijelom dijelovi sustava morali baviti organizacijama nastave kakvu smo imali prošle školske godine, ali se nije definitivno stalo s kurikularnom reformom. Ove godine će kompletna osmogodišnja škola ići po novim kurikulima - objašnjava Fuchs.

Ponovio je da djeca u Hrvatskoj, u usporedbi s ostalim zemljama EU, u školi provode manje sati i da se za primjenu reforme mora osigurati prostor.

- OK, priredili smo kurikularne dokumente i priredili nove kurikule za sve predmete, međutim ja nisam uvjeren da će promjenom kurikularnih dokumenata doći do bitnih promjena u nekom rangiranju djece, recimo na testovima, recimo PISA-e - zaključio je Fuchs.