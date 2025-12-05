Ministar Habijan o ubojstvu u Međimurju: Zakon je strog, ali on sam očito nije dovoljan

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan u petak je u Varaždinu oštro osudio ubojstvo žene u romskom naselju u Murskom Središću te poručio kako zakonodavni okvir postoji, ali da nije dovoljan bez snažnijeg djelovanja svih dionika sustava. "Treba najoštrije osuditi ovaj čin koji se dogodio sinoć, nažalost s posljedicom jedne ženske osobe koja je preminula… Riječ je o kvalifikaciji teškog ubojstva ženske osobe, odnosno femicida kako se naziva u javnosti. Izražavam najdublju sućut obitelji preminule osobe“, rekao je Habijan.

Podsjetio je da je vlada 2024. u Kazneni zakon uvela članak kojim je za femicid predviđena kazna zatvora do 40 godina. "U ovom trenutku, ako pogledamo od početka primjene samog zakona pa do sada, imamo ukupno sedam optužnica. Četiri presude, od toga dvije presude su pravomoćne kada govorimo o tom konkretnom kaznenom djelu", rekao je Habijan.

Naglasio je da "zakonski okvir, normativni okvir, koliko god bio strog, očito nije dovoljan". „Na svima nama je, i na onima koji primjenjuju zakon, na pravosudnim dužnosnicima, odnosno sutkinjama i sucima, ali i državnom odvjetništvu, isto tako i policiji, dakle svima koji su u tom sustavu koji mogu doprinijeti da ovakve pojavnosti bude manje, da uložimo još veće napore”, istaknuo je.

Upitan je li pravosuđe zakazalo imajući u vidu da je počinitelj imao 35 kaznenih prijava, Habijan je odgovorio da se svaki slučaj mora promatrati u širem kontekstu. "Pravosuđe je, ja bih rekao, ono koje dolazi na kraju… Ja kao predstavnik izvršne vlasti ne smijem komentirati niti sudske odluke, niti mogu komentirati ili utjecati na rad sudova“, rekao je Habijan.

"Ja mogu tu crtu prijeći, mogu prijeći taj Rubikon i reći da očekujem doista da suci normativni okvir, koji je strog i kada gledamo po pitanju dužine trajanja kazne zatvora, primjenjuju doista u ovakvim slučajevima da budu najoštriji i da dosuđuju maksimalne kazne", dodao je.

'Na svima je da femicid svedemo na najmanju moguću mjeru'

Habijan je kazao i da postoje situacije gdje se mjere opreza mogu zamijeniti istražnim zatvorom. "Isto tako jedna mjera koja je osigurana i koju je i ministarstvo i vlada stvorila i napravila normativni okvir, ponovno vlada ga ne primjenjuje, ja ga ne primjenjujem, primjenjuju ga pravosudni dužnosnici. Ponovo sam možda na ovaj način prešao tu crtu, taj Rubikon i ja ga nemam problem prijeći, ako će to doprinijeti tome da ovakvih pojavnosti imamo manje”, izjavio je ministar.

Istaknuo je da je femicid "nešto s čime se suočava cijeli svijet" te da su vlada i ministarstvo prepoznali taj problem i donijeli zakonodavni okvir. "Ali na svima nama je, dakle od edukacije, prevencije pa kasnije i do represije, da takvu pojavnost svedemo na najmanju moguću mjeru", poručio je Habijan.

Na primjedbu novinara da je počinitelj već u srpnju trebao biti na izdržavanju zatvorske kazne i pitanje je li tražio odgodu i je li već prije bio u zatvoru, ministar je odgovorio da je, koliko je njemu poznato, odgoda u rujnu odbijena.

"On se trebao javiti u zatvor i čim je ustanovljeno, Centar za dijagnostiku, odnosno unutarnji sastav pravosuđa zatvorskog sustava, reagirao je i obavijestio suca za izvršenje i nakon toga se kontaktira policija, raspisuje se međunarodna tjeralica. Po tom pitanju je, formalno pravno gledajući, učinjeno sve što je trebalo biti učinjeno. Nažalost, ni to nije spriječilo da ne dođe do ovog neželjenog i groznog slučaja odnosno smrti mlade žene”, zaključio je Habijan.