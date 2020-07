Ministar Horvat: Investicijski ciklus u Hrvatskoj ide dalje

<p>Ministar gospodarstva i kandidat HDZ-a u 3. izbornoj jedinici <strong>Darko Horvat </strong>poručio je u srijedu kako investicijski ciklus u Hrvatskoj ide dalje kroz projekte njegovog ministarstva, kroz investicije u istraživanje i razvoj te kroz praćenje novih poduzetničkih inovativnih ideja.</p><p>Podsjetio je na vladine mjere pomoći gospodarstvu u vrijeme koronakrize i dodao kako su u lipnju poduzetnici mogli koristiti mjeru potpora za očuvanje radnih mjesta skraćivanjem radnog vremena za poslodavce s više od deset zaposlenih i u iznosu do 2000 kuna neto mjesečno po radniku,</p><p>Takva je mjera predviđena i za mikropoduzetnike ako zbog pandemije koronavirusom bilježe manje prihode i pad gospodarske aktivnosti.</p><p>Danas je, rekao je, reaktivirana potpora za samozapošljavanje kroz koju je od listopada 2016. do ožujka 2020. zaposleno 19.936 osoba, a Vlada je donijela i potpore za proširenje poslovanja koju mogu koristiti svi bivši korisnici potpore za samozapošljavanje.</p><p>Horvat je rekao i da vlada i resorna ministarstva - u borbi za spašavanje svakog radnog mjesta, obrta, trgovačkog društva i OPG-a - osiguravaju izvore financiranja za likvidnost hrvatskih poduzetnika.</p><p>Tako su za 5500 zahtjeva podnesenih u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije osigurali dovoljnu količinu likvidnih sredstava da za više od 3500 poduzetnika osiguraju kredite koji nikad nisu bili povoljniji. „Oni su kamatne stope 0,25 posto i imaju poček od godine dana”, dodao je.</p><p>Kandidatkinja HDZ-a u 9. izbornoj jedinici Grozdana Perić podsjetila je da u idućem mandatu žele dodatno smanjiti PDV na 13 posto za svu hranu te omogućiti plaćanje PDV-a po naplaćenim računima što će poboljšati likvidnost poduzeća.</p><p>Također, za male poduzetnike će omogućiti da maksimalni blagajnički limit bude viši od 50.000 kuna a za srednje i velike bi se sa dosadašnjih 50.000 digao na 80.000 kn. Uz to, predviđa se i ukidanje poreza na promet nekretnina.</p>