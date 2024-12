Ministar koji je građane pozvao da peku kruh: 'U Hrvatskoj se danas živi bolje nego ranije'

Ljudska prava se puno više poštuju, u svakom smislu smo bitno napredovali. Neke druge stvari su podložne analizi. Kad pogledamo politikantstva itd., svjesni smo svih pritisaka koji su na građanima. Svjesni smo visokih cijena hrane. Mi nismo izolirani otok, ni u Europi, ni u svijetu. Ali u ključnim stvarima država je reagirala i reagirat će ubuduće, smatra ministar gospodarstva Ante Šušnjar u razgovoru za N1.

Ministar tvrdi da se u Hrvatskoj danas puno bolje živi nego ranije. Uz to, podsjeća i na mjere Vlade oko ograničavanja cijena određenih namirnica.

- Razmišljamo i o uklanjanju jabuka, ali i dodavanju novih proizvoda na tu listu, kako bismo dodatno olakšali građanima inflatorne pritiske kojima su izloženi. Iako inflacija usporava. Inflacija je sada oko 4 posto na godišnjem nivou, očekuje se dodatno smanjenje inflacije za sljedeću godinu - poručio je.

Šušnjar kaže da je hrvatsko gospodarstvo u fazi hvatanja koraka s ostatkom EU-a.

- To je dominantno zbog posljedica koje smo imali od našeg osamostaljenja do danas. Imali smo rat koji je bitno utjecao na gospodarsku sliku, ali i neke ranije politike. Ja sam kao privatni poduzetnik počeo u to vrijeme kada su bile neke druge vlade. Vladala je takva porezna opresija da ništa nije bilo usmjereno ka razvoju. Mi danas rastemo bitno više od prosjeka EU-a. To su bitne stvari, to je bitno reći, upoznati naše građane - rekao je.