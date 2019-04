Ministar Krstičević: Trebamo imati Sveučilište za obranu

Na HDZ-ovoj tribini u Svetoj Klari u Zagrebu potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević govorio je u srijedu o uspjehu svog Ministarstva i Plenkovićeve Vlade u ove dvije i pol godine. Osvrnuo se na Domovinski rat i Franju Tuđmana i pozvao birače da glasaju za HDZ na izborima za EU Parlament ove godine. Uz Krstičevića, govor je držao i general Miljenko Filipović.

U dvoranu DVD-a Sveta Klara ušao je uz pratnju pjesme "Mi smo garda Hrvatska". Na tribini je i Luka Balvan otpjevao pjesmu "Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što".

- Ključna i najvažnija stvar koju je napravila ova Vlada je da smo vratili vrijednosti Domovinskog rata u fokus, vratili smo dostojanstvo vojniku, dočasniku, časniku. Zajedno kroz puno projekata smo obnovili hrvatsku vojsku i vratili joj sjaj iz rata - rekao je Krstičević.

Pričao je i kako su mnoge dvorane imenovali po generalima, kako pripremaju veliki znanstveni skup o Franji Tuđmanu te će se u ovoj godini prikazati i filmovi o generalu Janku Bobetku te Anti Gotovini. Promijenili su i naziv Oružane snage RH u Hrvatsku vojsku.

- Na hrvatskom vojnom učilištu amfiteatri također nose imena gardijskih brigada Tigrova, Paukova, Sokola, Kuna i drugih. Obilježavamo i važne datume za vojsku i to radimo među ljudima, ne samo u vojarnama - istaknuo je Krstičević.

Pohvalio se kako je ova Vlada omogućila dodjelu časničkog čina u Vukovaru, a to se planira i za Knin. Također, rekao je kako su mlade generacije zainteresirane za sudjelovanje u vojsci.

- Mladi časnik će dodjelu časničkog čina imati u Vukovaru, a planira se to uvesti i u Knin. Također, mogu reći da smo omogućili vojnicima dva ugovora, jedan koji je na dvije godine, a drugi sve do 45. godine. Mladi ne moraju brinuti o sigurnosti, mogu zasnivati obitelj, dizati kredite. Dvije godine je dovoljno vremena da mladi vojnici vide da li je vojska za njih, ipak je vojska poziv i služenje, to se mora voljeti - kazao je ministar obrane.

Rekao je i kako mladi po istraživanjima najviše vjeruju vojsci. Njegova Vlada je, kaže, povećala naknadu i za dragovoljno vojno osposobljavanje.

- Moderniziramo vojsku, obnovili smo helikoptere, planiramo ih imati 24 ove godine, a nabavili smo i brod. Što se tiče nabavke aviona, naša Vlada je prva koja se uhvatila u koštac s time, drugi nisu ni pokušavali. U prvom koraku smo napravili sve što smo trebali. Smatrali smo da je korišteni avion ono što nama treba. Sve je bilo transparentno, no "veliki dečki su" vodili pregovore i nisu se dogovorili. Tu mala Hrvatska ništa nije mogla napraviti, ali naučili smo iz toga. Imamo dovoljno mandata iskustva i prijatelja, a mislim da nam neki nešto i duguju. Vidjet ćemo je li to partnerstvo samo u našim glavama - objasnio je Krstičević.

Poručio je i kako se napokon otvorio studij za pomorske časnike. Izjavio je i kako bi se Hrvatsko vojno učilište trebali pretvoriti u Sveučilište za obranu i sigurnost.

- Tu kasnimo, trebamo imati Sveučilište za obranu i sigurnost kao što to imaju na Zapadu. Trebamo uvesti Studij domovinske sigurnosti. Također, naši vojnici moraju biti fizički i mentalno spremni zato smo otvorili sportske objekte u vojarnama - izjavio je Krstičević.