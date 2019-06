Ministar Lovro Kuščević će političare učiniti nekažnjivima!

Premijer Plenković je zahtjevom za izuzećem šefice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa uspio odgoditi odluku o sebi, no njegov dopis sadrži i drugi dio kojim on Povjerenstvu odriče pravo da uopće odlučuju o tome jesu li dužnosnici povrijedili načela javnog djelovanja.

A kako Vlada u rukama ima i sukno i škare te može izmijeniti zakon, njegov stav utire put da se Povjerenstvo pretvori u fikus umjesto u antikorupcijsko tijelo.

On je pisano obrazložio da Povjerenstvo treba odlučivati tek o čistom sukobu interesa i slučajevima koje je propisalo Pravilnikom. Po njemu, Povjerenstvo uopće ne bi trebalo odlučivati o tome je li dužnosnik bio transparentan, vjerodostojan ili je lagao te je li uskratio pravo građanima da znaju što on radi. Sve je to sadržano u petom članku Zakona o sprečavanju sukoba interesa. A ako o tom kršenju zakona ne bi odlučivalo Povjerenstvo, ne bi odlučivao baš nitko, jer je samo Povjerenstvo nadležno pokretati postupke. Ukratko, zakonska obveza da političari moraju svoj posao obavljati časno, odgovorno, vjerodostojno i transparentno ostala bi mrtvo slovo na papiru. U konkretnom, Plenkovićevu slučaju, ne bi dobio čak ni moralne sankcije za ono što mu je Povjerenstvo stavilo na teret - znao je tko su autori zakona o Agrokoru iako je javnosti tvrdio suprotno. Dopustio je i da ljudi iz iste grupe koja je pisala “lex Agrokor” kasnije i provode taj zakon te na njemu zgrnu milijune kuna. Ali ako se odmaknemo samo od Plenkovića, Povjerenstvo bi potpuno izgubilo smisao.

Potvrdili su nam to i u samom Povjerenstvu koje smatra da premijer pravnik potpuno pogrešno tumači zakon. Povjerenstvo pojašnjava da članak pravilnika na koji se pozvao Plenković kaže da Povjerenstvo odlučuje u postupcima o sukobu interesa, ali da se pod tim podrazumijeva cijeli zakon, ne samo uski sukob interesa, primjerice da je neki dužnosnik svojoj tvrtki dao posao.

- Povjerenstvo nije ograničeno samo na vođenje postupaka zbog sukoba interesa u užem smislu jer bi to značilo da Povjerenstvo ne bi moglo voditi postupke, ne samo zbog povrede načela djelovanja propisana u članku 5, nego i za bilo koju drugu povredu Zakona, što bi bilo apsurdno s obzirom na to da je nesporno da Povjerenstvo jest nadležno i vodi postupke radi povreda članaka Zakona - odgovorilo nam je Povjerenstvo.

Ministar uprave Lovro Kuščević još u tajnosti drži koje je izmjene zakona pripremio, ali je već najavio da se oni neće baviti trivijalnostima. Ako Vlada izmijeni zakon onako kako to tumači premijer Plenković, Povjerenstvo gubi smisao.