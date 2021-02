Ako žrtva u roku tri mjeseca ne prijavi spolno uznemiravanje, prijava pada u vodu, što je praksa dosad već pokazala. To bi se ubuduće trebalo promijeniti.

Kako neslužbeno doznajemo, ministar Ivan Malenica se prošloga tjedna sastao s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić, koja već dugo upozorava na prekratke rokove zastare.

Malenica nam je potvrdio da oformljena radna skupina za izmjenu Kaznenog zakona predlaže, između ostalog, da policija odnosno DORH spolno uznemiravanje ubuduće progone po službenoj dužnosti, a da sadašnji rok od tri mjeseca za prijavu bude produljen na opći zastarni rok od deset godina.

Prijedlog ovih izmjena mogao bi ugledati svjetlost dana kroz mjesec ili dva, ističe ministar Malenica. No i prije nego što se to dogodi, doznajemo i to, ići će naputak prema policiji i DORH-u da "ekstenzivnije" postupaju i po postojećem, očito manjkavom zakonu, što znači da spolno uznemiravanje tretiraju i ozbiljnije nego kako to zakon sad predviđa.

Žrtva sad mora sama zatražiti progon počinitelja, on ne ide po službenoj dužnosti kao u slučaju težih djela - bludnih radnji ili silovanja. Spolno uznemiravanje su, najčešće, neukusne i spolno konotirane verbalne upadice, dodiri i slično fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi, koje predstavlja povredu nečijeg dostojanstva i uzrokuje strah, što ovih dana prijavljuju mnoge studentice i bivše studentice, glumice te ostale žrtve.

- Ako žrtva u navedenom roku da prijedlog za progon, on se nastavlja po službenoj dužnosti. Ako ne da, prijava se odbacuje - pojasnio nam je Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Godinama se, kažu, bore da se nasilje protiv spolnih sloboda progoni po službenoj dužnosti i uz znatno dulje zastarne rokove.