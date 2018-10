'Ministar me nije kontaktirao, a šefa splitskog KBC-a ću tužiti'

U studiju 24sata gostovala je Ivana Ninčević Lesandrić, zastupnica Mosta u Saboru koja je svojim istupom o kiretaži bez anestezije pokrenula cijelu lavinu i potaknula stotine žena da ispričaju svoja traumatična iskustva iz hrvatskih bolnica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nisam požalila. Ako sam samo jednoj osobi pomogla, drago mi je da sam istupila i ponovno bih to učinila - izjavila je Ninčević Lesandrić na pitanje je li joj žao zbog istupa u Saboru. Objasnila je da sve dok se njoj takvo traumatično iskustvo nije dogodilo, nije bila svjesna koliko zapravo ima takvih loših priča u Hrvatskoj.

'Voljela bih da sam i prije skupila hrabrosti'

- Kad mi se to dogodilo, stigla sam kući i pogledala na forumu ima li još žena s takvim iskustvima, nisam valjda jedina. Jako sam se iznenadila kad sam otkrila da je već tisuću žena potpisala peticiju, da je prošle godine poslano i otvoreno pismo ministru. I onda sam rekla okej, ovo nije nešto što se samo dogodilo meni, tu su tisuće žena i o tome treba javno progovoriti - rekla je.

- Prvo mi je trebao jedan period, trebalo mi je nekoliko mjeseci da se zbrojim sama sa sobom jer nije to samo medicinski zahvat koji je uzrokovao bol. To je i psihički i emotivno težak zahvat. Trebalo mi je i neko vrijeme da se dogovorim sa svojim suprugom i svojom obitelji jer to nije samo moja odluka. To je odluka cijele obitelji da iznosim javno tako nešto. I žao mi je što mi je trebao taj period, voljela bih da sam i prije skupila hrabrosti. Da sam znala da ima toliko loših iskustava i prije bi se na to odlučila - kazala je.

- Sretna sam što je svaka žena skupila hrabrosti i javno to podijeli, znam koliko je to teško i traumatično za svaku ženu, kazala je.

- Nekoliko dana prije rasprave najavila sam svojim kolegama o čemu ću pričati. I rekla sam da je to zbog toga što želim to ministru reći u oči, upravo zbog toga da ne može reći da nije znao za to, kao što su se prošle godine ignorirale sve te peticije i otvorena pisma. Moja želja je bila da to kažem tako da zna i da svi znamo da zna - istaknula je.

'Od inspekcija ne očekujem puno'

Nakon nekoliko dana, ministar zdravstva Milan Kujundžić poslao je inspekcije u bolnice. Upitana što očekuje od tih inspekcija, Ninčević Lesandrić je odgovorila: 'Ako će to proći kao i posljednja inspekcija, ne očekujem puno. Ne treba tu kriviti doktore i medicinske sestre pojedinačno, oni rade koliko mogu u okviru svojih mogućnosti u okviru postojećeg sustava'.

Na pitanje je li nakon toga razgovarala o toj temi s ministrom, odgovorila je: 'Ne. Ministar me nije kontaktirao osobno. Ali mislim da bi se trebao ispričati svim tisućama žena kojima se to dogodilo.'

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

'Problem je u sustavu koji se treba pod hitno mijenjati'

Na pitanje je li svojim istupom potaknula hajku na medicinsko osoblje, Ninčević Lesandrić je podsjetila da je ona u istom govoru u Saboru javno naglasila ministru da mu ne padne na pamet prebaciti odgovornost na liječnike i medicinske sestre, jer oni rade unutar svojih mogućnosti, a te mogućnosti upravo on uređuje i zato mu to govorim. Problem je u sustavu koji se treba pod hitno mijenjati - istaknula je.

Šokirana izjavama šefa splitske ginekologije

Ninčević Lesandrić osvrnula se i na reakciju predstojnika ginekologije u splitskom KBC-u i komentiranje detalja njezinog slučaja.

- Ne znam što da vam kažem. Kad čujete od liječnika da vam kaže da vi lažete za bol koju ste pretrpjeli, to je samo još gora uvreda. Pa kad čitate te reakcije pa netko kaže da vi niste bili vezani nego su vam stavili remene, mislim, ne razumijem koja je razlika, pa onda da vi lažete i da vas to ne boli, pa da ste dobili anesteziju ali ne znate da ste je dobili.... To je toliko različitih izjava od iste osobe da čovjek jednostavno ne može vjerovati da netko tako reagira, umjesto da kaže: 'Mi se ispričavamo svakoj osobi koja je prošla takvo iskustvo i to se više nikada neće dogoditi, to je reakcija kakvu očekujete - rekla je.

Smatra li da se u Hrvatskoj liječnici međusobno štite i da stvari se trpaju pod tepih, i da nikad nema nikakve isprike, Ninčević Lesandrić je odgovorila: 'To je isto nešto što se treba mijenjati. Treba ustanoviti gdje je greška, kako je ta greška nastala kako bi se mogla ispraviti i riješiti'.

'Idući tjedan uzimam odvjetnički tim'

Ninčević Lesandrić nije odustala od najavljene tužbe.

- Kontaktirao me niz odvjetnika i stručnjaka za GDPR koji su mi ovaj tjedan objasnili koje su sve osnove za prijavu, posebno vezano za GDPR i zaštitu osobnih podataka pacijenata u ovom slučaju. Tome se treba stati na kraj i primjerom pokazati da se tako ne može ponašati. Tako da sljedeći tjedan ću uzeti odvjetnički tim kojem ću dati cijeli slučaj, neka se pokaže da se ne može raditi mimo zakona, kazala je.

- Ne moramo trpjeti bol, u današnje vrijeme za sve to postoji medicinsko rješenje i ne moramo trpjeti bol zato što smo žene - istaknula je.

Ivana Ninčević Lesandrić pričala je i o svojem poduzetničkim projektima i birokratskim problemima i preprekama s kojima se pritom susretala. Istaknula je i da mirovinska reforma u ovakvom ekonomskom sustavu ne može postići ništa dokle god se ne riješi problem nepovoljnog omjera umirovljenika na zaposlene u realnom sektoru.

- Moramo mijenjati stvari, moramo rješavati probleme. To je jedini način da se problem riješi - istaknula je.