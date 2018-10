KBC Split: Nismo Lesandrić radili kiretažu bez anestezije

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split Deni Karelović opovrgnuo je u petak izjavu Mostove zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić u Hrvatskom saboru da su joj u KBC-u Split obavili kiretažu bez anestezije, ustvrdivši da se radilo o drugom zahvatu - vakuumskoj aspiraciji, koja je obavljena kako treba.

Bolnica će se o tom slučaju službeno očitovati u ponedjeljak, najavio je Karelović i poručio kako oni korektno rade svoje posao, a svakoj se pacijentici u takvim slučajevima nudi opća ili lokalna anestezija.

"Mi radimo korektno svoj posao, stojim iza svojih ljudi. Svima se nudi opća ili lokalna anestezija", rekao je Karelović Hini.

"Konkretni slučaj dogodio se u veljači i ta žena je došla s malom trudnoćom od sedam tjedana i pobačajem. Nije točno da je rađena kiretaža, kako se navodi, već vakuum aspiracija. To je najmodernija medicina, gdje se u ušće maternice uvodi jedno vrlo usko plastično crijevo i aspirira na vakuum. To traje vrlo kratko", objašnjava Karelović.

"Meni je žao svakoga tko doživljava da mu se radi loše, ali to je kratki zahvat koji se radi samo u modernim klinikama i mislim da je zahvat odrađen kako treba", kazao je Karelović.

Ninčević Lesandrić: 30 najmučnijih minuta u mom životu

Mostova saborska zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u četvrtak je u Saboru tijekom rasprave o zahtjevu za smjenom ministra zdravstva Milana Kujundžića iznijela svoje osobno iskustvu, ustvrdivši kako joj je u KBC-u Split obavljena kiretaža bez anestezije.

"Tamo sam otišla kao i svaki građanin koji plaća puno osiguranje i s punim povjerenjem. Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo. Bez anestezije, na živo. Struganje maternice, unutarnjeg organa - na živo. To je bilo 30 najmučnijih minuta u mom životu", rekla je Ninčević Lesandrić.

"To je ponižavanje svake žene koja sada upravo leži na ginekološkom stolu i ponižavanje svake žene koja će u budućnosti, nažalost, to doživjeti. Što vi mislite, da nije jednoj ženi dovoljna činjenica da je izgubila dijete nakon trećeg mjeseca trudnoće i emocionalni stres, još me moraju na hitnoj dodatno fizički doslovno iskasapiti i uništiti'', kazala je Ninčević Lesandrić.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić potvrdio je Hini kako će danas oko podneva održati sastanak s ravnateljem KBC-a Split i Stručnim vijećem bolnice, na kojemu će biti razmotren i slučaj Ivane Ninčević Lesandrić.

"Upravo idem prema bolnici, gdje sam zakazao sastanak s ravnateljem i Stručnim vijećem, i gdje će i to biti tema", izjavio je Kujundžić.