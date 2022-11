Ministar Paladina: Banovina bi se mogla obnoviti za tri do četiri godine. To je neki realni rok

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina u utorak je u Petrinji poručio da bi se Banovina, što se tiče privatnih objekata, konstrukcijske obnove i gradnji zamjenskih obiteljskih kuća, mogla obnoviti za tri do četiri godine.

"Četiri godine koje sam čuo, mislim da su realne, možda i nešto kraće od toga. To je neki realan rok. Dvije godine po meni nisu realan rok", izjavio je novinarima ministar Paladina, upitan jeli li realno za dvije godine obnoviti Banovinu, a o čemu je govorio državni tajnik u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek.

Paladina je rekao da je jučer kada je govorio o dinamici koju trebamo postići, rekao je minimalno 50 gradilišta, a bilo bi dobro da što prije dođemo do brojke od 100 gradilišta mjesečno, da toliko počinjemo, a istovremeno da radovi napreduju u ugovorenoj dinamici. Napomenuo je da je te brojke govorio i za Banovinu i za Grad Zagreb.

"Ali, ako to otprilike podijelite na pola, onda dobivate ovu dinamiku koju sam ja sada rekao - a to je tri do četiri godine (rok za obnovu Banovine)", poručio je ministar Paladina.

Na opasku novinarke je li vidio kako izgleda Petrinja te upitan bi li se on i njegova obitelj osjećali sigurnim da tu živi, Paladina je rekao da bi se osjećao kao svaki drugi građanin trenutno i kao svaka druga obitelj.

"Naravno da moramo što prije skele ukloniti i što prije objekte obnoviti, ali vjerujem da u većoj mjeri se građani u konačnici osjećaju sigurno", rekao je. O osiguranju alternativnih rješenja, dodatnih puteva puteva barem djeci do škole, ministar kaže da koliko je on vidio svi su objekti osigurani skelama, koje bi trebale biti sigurne i vjeruje da to tako i je.

Hanžek: Radovi završeni na šest kuća, rede se priključenja na komunalnu infrastrukturu

Državni tajnik Gordan Hanžek rekao je da su završeni radovi na šest kuća na Banovini te da u ovom trenutku u tim kućama rade priključenje na komunalnu infrastrukturu što je omogućeno izmjenom i dopunom programa mjera, a radi se o septičkim jamama, vodi - onim elementima koje dosad nažalost te kuće nisu imale. Podsjetio je da područje Banovine ima iza sebe Domovinski rat te da je to jedno područje koje je bilo drugačije koncipirano.

Hanžek je rekao da su danas obišli i jednu kuću u izgradnji a ukupno je 86 kuća u izgradnji te je 118 ukupno potpisanih ugovora sa vlasnicima koji su odabrali model kuće i tehnologiju izgradnje.

"Procjena je da ćemo oko 600-tinjak kuća morati izgraditi privatnim vlasnicima", poručio je Hanžek.

Na pitanje je li zadovoljan dinamikom obnove u Zagrebu, jer je od potresa prošlo gotovo tri godine, a ni jedna kuća konstrukcijski još nije obnovljena, ministar Paladina je to opovrgnuo. "To nije točno. Obnovljeno je 10 obiteljskih kuća konstrukcijski i dvije višestambene zgrade na području Zagreba", istaknuo je.

Rekao je da novinarka gleda samo organiziranu obnovu, a ne model samoobnove, odnosno model novčane pomoći.

Objasnio je da je to model u kojem oni u Ministarstvu odrade potpuno isti posao kao i kod organizirane obnove, a isto tako korisnici često od provedbenog tijela, za Zagreb je to Fond za obnovu, iskoriste mogućnost da projekt izradi provedbeno tijelo, tako da u konačnici jako često jedini dio posla koje na sebe preuzmu suvlasnici je pronalazak izvođača, a sav ostatak posla kao u organiziranoj obnovi odradi što Ministarstvo, što provedbeno tijelo.

"Taj model je nešto što još više trebamo koristiti, posebice kad uzmemo u obzir da smo mi značajno ubrzali obradu svih odluka. Mi ćemo kroz, rekao bih dva mjeseca, doći u situaciju da što se tiče samoobnove, konstrukcijske samoobnove, svaki korisnik koji promijeni zahtjev iz organizirane u samoobnovu, odluku će dobiti u svega par tjedana te može vrlo brzo započeti sa izradom projekta, može dobiti avans i za izradu projekta i za izvođenje radova, rekao je ministar.

Dodao je da je u tim okolnostima napraviti taj dodatni angažman, pronaći izvođača, "nešto što je realno za očekivati od korisnika kako bi u konačnici i brže došlo do obnove."

