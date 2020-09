Ministar pod sumnjom za korištenje internih informacija

Ministra okoliša Andreja Vizjak je član stranke premijera Janeza Janše. On negira da je raspolagao posebnim informacijama u odnosu na druge građane

<p>Slovenska agencija za tržište vrijednosnicama (ATVP) uvela je postupak provjere protiv ministra okoliša<strong> Andreja Vizjaka</strong> zbog sumnje da je zlorabio interne informacije kad je prije šest mjeseci kupio veću količinu dionica "Petrola", najveće slovenske kompanije po ukupnom prihodu.</p><p>Postupak je uveden nakon što je vlada u srijedu donijela odluku o liberalizaciji cijena naftnim derivatima. To će utjecati na poslovanje ove naftne i energetske tvrtke, čije su dionice na Ljubljanskoj burzi odmah nakon objave odluke porasle za 6 posto, na 320 eura, prenijeli su slovenski mediji.</p><p>Vizjak je član stranke premijera <strong>Janeza Janše</strong>. On negira da je raspolagao posebnim informacijama u odnosu na druge građane, ali podsjeća da je stajalište nove vlade o potrebi deregulacije tržišta derivatima bilo javno, te poznato i ranije.</p><p>Vizjak je u ožujku ove godine, na početku mandata sadašnje vlade, kupio 415 dionica Petrola za 120 tisuća eura, za što je uzeo kredit.</p><p>- Prve sam dionice Petrola kupio prije 30 godina. Ove su godine cijene dionica pale, pa sam ocijenio da je dobar trenutak za kupnju. Kad sam ih kupio još nitko nije govorio o tome da će doći do deregulacije cijena pogonskih goriva - kazao je Vizjak za medije.</p><p>Dodao je kako na dionicama Petrola još ništa nije zaradio i da ih ne prodaje jer ih vidi kao dobru dugoročnu investiciju, a ne mogućnost brze zarade.</p><p>- Uvijek kupujem dionice dobrih slovenskih poduzeća. Neka istraga pokaže jesam li prekršio zakon ili ne - kazao je Vizjak, dodavši da je spreman preuzeti odgovornost ako bi se pokazalo da je djelovao u suprotnosti sa zakonom i zlorabio unutarnje informacije, što sam negira.</p><p>Kazao je da njegovo ministarstvo nije sudjelovalo u donošenju prijedloga za deregulaciju cijena naftnih derivata i da je to bio posao ministarstva gospodarstva, te kako se optužba kako je koristio unutarnje informacije najprije pojavila u javnosti kao medijska "konstrukcija".</p>