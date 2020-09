Ministar tvrdi: 'U narednim se mjesecima očekuje pozitivna odluka SAD-a oko ukidanja viza'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u srijedu je rekao kako u narednim mjesecima očekuje "pozitivnu odluku" SAD-a oko ukidanja viza za hrvatske državljane

<p>O tome odlučuju razna tijela u SAD-u uz podršku američkog veleposlanstva. Mislim da možemo u narednim mjesecima očekivati pozitivnu odluku", rekao je <strong>Gordan Grlić Radman</strong> u HRT-ovoj emisiji "A sada vlada", dva dana prije no što će Hrvatsku posjetiti američki državni tajnik <strong>Mike Pompeo.</strong></p><p>Hrvatska za ukidanje viza mora imati ispod 3 posto odbijenih viza, a u Europskoj uniji vize za SAD trebaju još samo državljani Cipra, Bugarske i Rumunjske. Američki veleposlanik u Hrvatskoj <strong>Robert Kohorst </strong>u utorak je kazao kako još nema službeni izvještaj o ispunjenju tog uvjeta, no da je "vrlo optimističan".</p><p>Na susretu u Dubrovniku s američkim šefom diplomacije hrvatski će politički vrh razgovarati i o ukidanju dvostrukog oporezivanja između dviju država.</p><p>"Danas ćemo donijeti odluku na vladi, pokazat ćemo to državnom tajniku Pompeu. S njihove strane je isto potrebna evaluacija, a to će pridonijeti pravnoj sigurnosti poreznih obveznika, posebno onih koji imaju dvostruka državljanstva", rekao je Grlić Radman.</p><p>"Uspostavit će se i mehanizmi za suradnju poreznih službi SAD-a i Hrvatske", najavio je.</p><p>Hrvatsko vodstvo će u Dubrovniku s Pompeom razgovarati i o kupovini borbenih zrakoplova F-16.</p><p>"Postoji natječaj, postoje procedura i rokovi", rekao je hrvatski ministar, dodavši kako je "interes SAD-a prirodan, kao i drugih država koje se natječu".</p><p>Hrvatska nabavlja 12 borbenih aviona, a osim ponude SAD-a, stigle su i ponude Švedske, Francuske i Izraela. Uz premijera Andreja Plenkovića i ministra Grlića Radmana, u Dubrovniku je predviđen i susret Pompea s hrvatskim ministrom obrane Marijem Banožićem.</p><p>Grlić Radman je najavio da bi do kraja godine Hrvatsku trebao posjetiti i ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, povodom otvaranja novog ruskog veleposlanstva na novoj lokaciji.</p>