Marić: Mislio sam na nacionalni interes, nisam ni na što utjecao

Ministar Zdravko Marić sastao se s vijećem članova HUP-a- Na sastanku su bili Marijana Vurajić Kudeljan, Božidar Kutleša, Zdravko Zrinušić, Zdravko Marić i Marina Pulišić, a ministar kaže da je zadovoljstvo sastankom obostrano.

- Početkom idućeg tjedna imat ćemo sastanak s predstavnicima sindikalnih središnjica, da porazgovaramo - rekao je Marić i dodao kako želi čuti mišljenje sindikalaca, ali i javnosti.

Predsjednica HUP-a Gordana Deranja istaknula je zadovoljstvo današnjim sastankom s ministrom. Naglasila je kako ne može samo Ministarstvo financija riješiti sve probleme već se moraju uključiti i ostala ministarstva.

- Mi cijelo vrijeme artikuliramo nedostatak radne snage i želimo veće plaće za sve radnike i to je sigurno moguće ako se rasteretimo od svih davanja koja imamo ne samo na bazi poreza i doprinosa, parafiskalnih nameta i davanja lokalnoj zajednici. Ako svi zajedno sagledamo problem na koji dugo vremena ukazujemo, a to je da nedostatak radno sposobnih građana, da svi damo svoj doprinos. Mi poslodavci hoćemo povećati plaće, no obzirom na sva davanja koja imamo tražimo i rasterećenje. Na činjenici da se diže osnovica doprinosa za zdravstvo, mi smatramo da vi to bilo korektno ako bi se u isto vrijeme radila reforma zdravtsva - istaknula je.

Ministar financija Zdravko Marić sastao se s Udrugom poslodavaca i predstavio im porezne izmjene Reporterka: Nikol Zagorac Posted by 24sata Politiko on Thursday, 23 August 2018



U razgovoru s novinarima komentirao je i slučaj Agrokor i najavu da bi protiv njega mogli pokrenuti novi postupak za sukob interesa, kaže da poštuje institucije Republike Hrvatske i da je uvijek dostupan za sve izjave i pitanja.

- Moja je bila dužnost, ako me netko nešto pita, da to kažem, pred povjerenstvom sam u procesu zapravo pokazao da je moja uloga bila iz perspektive nacionalnog gospodarstva i interesa. Nisam ni na što utjecao - rekao je Marić.