Ministarstvo: '6579 branitelja umrlo je u zadnje dvije godine'

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić u utorak je prozvao Vladu da braniteljskim mirovinama kupuje izborne glasove i time ugrožava mirovinski sustav, zbog čega ostali građani moraju raditi duže za sve niže mirovine. Građane je upozorio da ne vjeruju vladajućima kada 'mirovine po posebnim propisima tretiraju kao svete krave' te ih pozvao da stanu na kraj praksi HDZ-a da radničkim mirovinama kupuje glasove na izborima.

Ministarstvo branitelja odgovorilo je na Mrsićeve izjave, reagiranje prenosimo u cijelosti:

Vezano uz izjave Miranda Mrsića, od utorka 21. svibnja 2019. godine, kojima nesmiljeno i tendenciozno napada braniteljsku populaciju kroz najosjetljivi dio njihovog životnog statusa, a to su mirovine zaslužene na prvoj crti bojišnice gdje su za slobodu Domovine žrtvovali svoje dijelove tijela i svoje živote, užasnuti ovakvim njegovim zlonamjernim načinom, sa zgražanjem osuđujemo svaki dio njegovog obraćanja javnosti.



Gospodin Mrsić netočno, paušalno i bez ikakve osnove napada braniteljsku i stradalničku populaciju, izdvajajući tzv. „braniteljske mirovine“ prosječne visine od 5.567 kuna, zanemarujući da se radi o 56.000 mirovina hrvatskih ratnih vojnih invalida koji nikada nisu bili u prigodi uplaćivati u mirovinski fond doprinose za puni staž jer su obrani Domovine stradali vrlo mladi. Dakle, ne radi se o nekakvoj imaginarnoj braniteljskoj mirovini koja bi pripadala braniteljima bez obzira na oštećenje organizma ili smrt. Isto tako, 14.000 obiteljskih mirovina koje ostvaruju obitelji iza smrtno stradalih branitelja, Mirando Mrsić naziva privilegiranim mirovinama koje oštećuju državni proračun i mirovinski sustav, a radi kojih ostali umirovljenici imaju manje mirovine. Zar njemu nije jasno da te obitelji primaju mirovine iza svojih supruga, očeva, sinova i kćeri koji su dali živote za Domovinu?



Gospodinu Mrsiću ne pada na pamet iznijeti činjenicu da hrvatski branitelji bez statusa HRVI, po općim propisima ili uz dodatak zajamčen Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, imaju prosječnu mirovinu u visini od 2.577 kuna, koja je i niža od prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj.



Mirando Mrsić ne ulazi niti u jednom trenutku u činjenicu da, osim 71.180 invalidskih i obiteljskih mirovina hrvatskih stradalnika, mirovine po posebnim propisima ostvaruju i druge kategorije korisnika, kao što su bivši pripadnici JNA kojih je 5.800, a koji su prije Domovinskog rata 20 i više godina uplaćivali u mirovinski fond JNA u Beogradu i koje je Republika Hrvatska preuzela, omogućila im mirovinu, a da nisu niti kune uplatili u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). Ovakvih kategorija (JNA) korisnika ima puno više, budući da su se pribrojili ostalim umirovljenicima jer su razvrstani u druge kategorije, odnosno prikriveni zahvaljujući, među ostalima, i Mirandu Mrsiću, koji je svojom mirovinskom politikom stvorio kaos u mirovinskom sustavu.



Mirando Mrsić zlonamjerno i potpuno neutemeljeno navodi brojčane pokazatelje o navodnih novih 123.000 zajamčenih minimalnih mirovina, za što ne postoji ni jedan pokazatelj. Što zbraja gospodin Mrsić to nikome nije poznato. On navodi 15.000 novih zahtjeva za mirovine. Iznosi neutemeljene podatke, iako Ministarstvo hrvatskih branitelja pravovremeno i točno informira javnost o novim statusima HRVI, kojih ima 1.500, što je deset puta manje 15.000, odnosno brojke kojom on manipulira.



Uznemiravanje javnosti, a posebice braniteljske populacije koje izvodi gospodin Mrsić, opasan je i protuzakonit presedan koji u dobrom dijelu podliježe i kaznenom progonu.



Podsjećamo Miranda Mrsića da je 6.579 hrvatskih branitelja umrlo tijekom 2017. i 2018. godine od posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, prosječne starosti ispod 60 godina. Dakle, više je u samo dvije godine umrlo hrvatskih branitelja, nego što ima pripadnika JNA na isplati mirovina, a koji su oko 30 godina stariji od hrvatskih branitelja, a da ne govorimo o 11.000 korisnika mirovina iz NOR-a koji i nakon 74 godine uredno primaju mirovinu. Posebice ako uzmemo u obzir da je prosječna smrtnost opće populacije u Republici Hrvatskoj 76 godina, a braniteljske ispod 60. Naime, 3.784 hrvatskih branitelja umrlo je u 2018. godini, odnosno samo 15 posto ih je bilo starijih od 70 godina u trenutku smrti. To je vrlo jasan pokazatelj izravnih posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.



Neke kategorije na koje se Mirando Mrsić uopće ne osvrće, što je predvidivo, a ulaze u kategoriju mirovina po posebnim propisima su, između ostalog, pripadnici JNA, pripadnici hrvatske domovinske vojske, pripadnici JNA prema općem propisu, sudionici NOR-a, članovi nekadašnjeg SIV-a, službenici u saveznim tijelima SFRJ, čije mirovine su daleko veće od braniteljskih mirovina, odnosno mirovina HRVI.



Mirandu Mrsiću još jednom se očito mora pojasniti, iako je bio ministar i trebao bi to znati, da je kao posljedica velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku danas u mirovini, kao što smo naveli, 56.000 hrvatskih ratnih vojnih invalida, a to su ljudi koji su i prije i tijekom Domovinskog rata, sve do stradavanja, ipak uplaćivali doprinose u HZMO.



Nadalje, postoji 14.000 članova obitelji poginulih, ubijenih i nestalih hrvatskih branitelja koji su izgubili svoje članove obitelji u obrani Domovine na izuzetno okrutan način, a isto tako su uplaćivali doprinose u mirovinski sustav.



Mirando Mrsić tendenciozno i zlonamjerno u kontekstu rizika za mirovinski sustav dovodi u pitanje i mirovine hrvatskih branitelja koji su mirovine stekli na temelju općih propisa, uplaćujući u mirovinski sustav 30 godina. Zapravo ovdje se radi o 37.839 hrvatskih branitelja koji su dakle, mirovinu ostvarili na temelju općih propisa i koji su u ovoj kategoriji vidljivi iz razloga što im je priznat radni staž u vrijeme sudjelovanja u Domovinskom ratu. Prosječna mirovina ovih korisnika mirovina je manja od prosječne mirovine u Republici Hrvatskoj i iznosi 2.587 kuna.



Što se tiče djelatnih vojnih osoba (DVO) i policijskih službenika, Mrsić je kao bivši ministar uspostavio takav sustav da je ove korisnike mirovina, njih 15.168, stavio u kategoriju povlaštenih mirovina. Podsjećamo da se ovdje radi o hrvatskim braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi u HV-u i MUP-a, uplaćivali doprinose i umirovljeni s prosječno 30 godina radnog staža. Ovdje se radi o policijskim službenicima, službenim osobama, hrvatskim časnicima, dočasnicima i vojnicima koji su uredno odradili svoj beneficirani radni staž i umirovljeni su po sustavu kao i pripadnici svih vojski i policija svijeta. Za korisnike ovih mirovina nije uvjet status hrvatskog branitelja, već provedeni radni vijek u HV-u, odnosno MUP-u.



Bivši ministar Mrsić se očito čudi što hrvatski branitelji ponovo mogu ostvarivati pravo na mirovinu radi stradavanja u Domovinskom ratu, a zaboravlja da je upravo njegova Vlada onemogućavala ostvarivanje statusa, iako je određeni broj branitelja na temelju nalaza i mišljenja vještaka imalo uvjete ostvarivanja prava na mirovinu.



U stavu Miranda Mrsića da se radničke i braniteljske mirovine moraju razdvojiti kako mirovinski sustav ne bi doživio kolaps i, kako to on tvrdi, da je Vlada u kojoj je bio ministar 2013. godine kada su sve mirovine po posebnim propisima, pa tako i braniteljske, razdvojene na dva dijela, prepoznajemo kontinuirani pristup stvaranja pretpostavke za nesigurnost kod ove ranjive populacije i nastavak izazivanja kaosa. Možemo ustvrditi da je Mirando Mrsić i njegova Vlada, prema ovoj populaciji, ostvario odnos koji se može okarakterizirati kao spaljena zemlja.



Isto tako, Vlada u kojoj je Mirando Mrsić bio ministar, administrativnom odlukom smanjila je braniteljske mirovine za 10 posto. Uz sve to, ozbiljnim radom i stvaranjem preduvjeta za gospodarski rast, prepoznajući negativne učinke ranije odluke, ova Vlada predložila je Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju radi izjednačavanja mirovina pri usklađivanju mirovina kojim je ukinut institut razdvajanja mirovina na dva dijela. To je vratilo povjerenje i sigurnost braniteljskoj i stradalničkoj populaciji.



Očito Mirandu Mrsiću ne odgovara što je ova Vlada toliko uspješna da je nakon najlošije Vlade, one Zorana Milanovića, uspjela uspostaviti red, stvoriti preduvjete za gospodarski oporavak i uspostaviti partnerski odnos s braniteljskom populacijom te u zajedništvu izgrađivati društvo, prepoznajući pri tome najsnažnije temelje suvremene Republike Hrvatske, a to su hrvatski branitelji i Domovinski rat.



Možda bivšeg ministra ipak žalosti činjenica da hrvatski branitelji danas imaju sigurnost i da su konstruktivan partner ove Vlade pa insinuira da se kupuju njihovi glasovi. Dakako da o tome nema govora i moramo ga razočarati. Ova Vlada će i u buduće unaprjeđivati partnerski odnos, izgrađivati zemlju na najsnažnijim temeljima - vrijednostima Domovinskog rata, zajedništvu i poštovanju. Možda Mirando Mrsić misli da hrvatski narod brzo zaboravlja s koliko poniženja se ta Vlada odnosila prema hrvatskim braniteljima, ali hrvatski branitelji i hrvatski narod ne zaboravljaju.



Svjesni činjenice da je u tijeku kampanja za EU parlament, ovim putem podsjećamo cjelokupnu javnost da će ova Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja svim hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata osigurati da njihova uloga u obrani Domovine bude trajno i dostojanstveno vrednovana, a njihova žrtva nikad zaboravljena. Ministarstvo hrvatskih branitelja njegovat će i čuvati vrijednosti i stečevine pravednog, legitimnog, obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata na ponos hrvatskih branitelja, ratnih stradalnika i svih građana Republike Hrvatske. Zaštit ćemo dignitet Domovinskog rata i dostojanstvo hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, osigurati jedinstvenu politiku Republike Hrvatske prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima, promicati istinu o Domovinskom ratu na čast onih koji su svoje živote položili za Domovinu.