Ministarstvo BiH treba istražiti navodnu obavještajnu aferu

Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je u ponedjeljak kako je posao Ministarstva sigurnosti BiH rasvijetliti sve činjenice vezane za navodnu aferu u kojoj se obavještajce iz Hrvatske nastojalo optužiti da su pokušavali podmetnuti oružje u objekte koje koriste radikalni islamisti u BiH, ali je potvrdio kako će ta tema biti predmetom analize i na vladi RS, koja je spremna uključiti se u ovaj slučaj bude li to nužno.

"RS to prati i ako bude potrebe da se uključimo u rješavanje tog pitanja mi ćemo to i učiniti", kazao je Višković novinarima u Banjoj Luci.

Najavio je kako će do kraja ovog tjedna Ministarstvo unutarnjih poslova RS dostaviti svoje informacije o navodnoj aferi te kako će entitetska vlada o tome vjerojatno raspravljati na sjednici zakazanoj za četvrtak.

Istaknuo je ipak kako je to prije svega zadaća kojmo se treba baviti državno Ministarstvo sigurnosti.

"Ministar (Dragan) Mektić je taj koji je iznio 'dokaze' i on to treba dovesti do kraja", kazao je Višković, ujedno dužnosnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem je čelu Milorad Dodik. Sam Mektić dolazi iz u Republici Srpskoj oporbene Srpske demokratske stranke (SDS).

Dio medija u BiH nastavlja se baviti navodnom obavještajnom aferom, a portal Žurnal koji ju je i plasirao objavio je iskaze više osoba bošnjačke nacionalnosti koje su ranije živjele u Hrvatskoj i koje tvrde kako su ih pokušavali regrutirati agenti SOA-a da bi za njih prikupljali informacije i podmetali dokaze o terorizmu, a kada na to nisu pristali bili su protjerani u BiH.