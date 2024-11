Ministarstvo branitelja: Primorac ima status branitelja

Dragan Primorac ima status dragovoljca Domovinskog rata te je u našoj evidenciji. A da bi to dobio takav status, Primorac mora imati više od 100 dana borbenog sektora do 15.1.1992., što on u ovom slučaju ima, odgovorili su nam iz Ministarstva branitelja.

- Što se tiče tog dokumenta koji se širi društvenim mrežama, on može predstavljati da je za taj period bio u određenoj jedinici, ali to ne predstavlja cijeli ratni put jer je preostalo vrijeme moguće da je bio u drugoj jedinici - dodali su iz Ministarstva.

Primorac je na Facebooku objavio dokument na kojem piše da je bio hrvatski branitelj od 14.01.1991. do 01.07.1991. i od 02.07.1991. do 31.07.1991. Dan ranije je u intervjuu za N1 rekao kako se uključio u rat i prije 1991. godine.

- Cijela moja taekwondo ekipa uključena je u sve aktivnosti cijelu 1990., ali tad se nije mogao dobiti status dragovoljca. Ako postavite pitanje kad ste dragovoljac, eksponirali ste sebe i svoju obitelj direktno u tom trenutku, nemojte zaboraviti, trećoj najvećoj vojnoj sili. Kad imate status dragovoljca, tad ste dali sve što ste mogli Hrvatskoj. Uključili smo se svi iz TK kluba 14. siječnja 1991. u sve operacije. Tad smo bili antiteroristička postrojba Splitsko-dalmatinske županije. Sve operacije koje su se radile, u njih sam bio uključen kao dragovoljac. Bio sam u svemu što je bilo potrebno - rekao je jučer Dragan Primorac.

Na Facebooku se osvrnuo i na pitanje stana u Splitu.

- Fabriciranje afera u jalovom pokušaju da me se diskreditira ide čak 30 godina u prošlost i poziva me se da objasnim proces kupovine stana koji je kupila moja majka. U tome nema ništa sporno, slažem se da transparentnost predsjedničkih kandidata mora biti potpuna. Upravo iz tog razloga, još ću jednom, posljednji put, pojasniti kako je moja majka kupila stan kako bih konačno stao na kraj malicioznim podmetanjima. KBC Split je Gradu Splitu preporučio da mi dodjeli stan zbog doprinosa u identifikaciji žrtava Domovinskog rata i želje da vodim Laboratorij za forenzičku genetiku u Splitu kojeg sam s kolegama osnovao. Taj stan 1997. godine nije bio useljiv i u njega je bilo nužno uložiti znatna financijska sredstva, gotovo 30.000 tadašnjih njemačkih maraka, što jasno potvrđuje i procjena građevinskog vještaka iz 1998. godine. Četiri godine kasnije, na temelju javnog natječaja, stan kupuje moja majka. U tom trenutku na isti način, javnim natječajem na koji se svatko može prijaviti, Grad Split prodaje čak 16 (!) stanova. Moja je majka taj stan kupila po tržišnoj cijeni, sklopila ugovor s Gradom Splitom na temelju kojeg je, sukladno uvjetima javnog natječaja, ostvarila određene postotke popusta. Taj natječaj, kao i ugovor dostupni su javnosti, kao što je baš svaka stavka u tom natječaju i ugovoru odluka prodavatelja (Grada Splita) na koju ja nisam imao ama baš nikakav utjecaj.

- Mojim kritičarima je problem što je moja majka stan naknadno prodala po višoj cijeni? A nije im problem što je, da bi se u njemu moglo živjeti u njega trebalo uložiti preko 30.000 njemačkih maraka? O tržišnim uvjetima neću niti govoriti. Sve izrečeno vrlo jasno pokazuje kako u ovoj priči nema ništa sporno osim jalovog pokušaja moje diskreditacije. Kad smo kod stanova predsjedničkih kandidata, imam pitanje za moje kritičare i dušebrižnike! Hoće li na jednaki način problematizirati činjenicu kako je njihov omiljeni predsjednički kandidat Zoran Milanović, kao predsjednik SDP-a, kupio stan od bivšeg predsjednika Uprave Croatia osiguranja koji je bio u sporu s državom, sve kako bi nakon što je postao premijer, potpisao ugovor da se s njime više ne spori i isplatio mu puni iznos otpremnine od 1.000.000 Eura, najveću otpremninu koje je ikad platilo jedno javno poduzeće u hrvatskoj povijesti?! Hoće li postaviti pitanje kako je isti taj Zoran Milanović u dobi od 42 godine kupuje stan po povlaštenom kreditu za mlade, koji inače ne mogu koristiti građani stariji od 35 godina?! Očito je da Zoran Milanović nema samo problem s matematikom već i moralom i zakonom! Kad smo kod morala, podsjetimo i na Bojana Ivoševića koji je mijenjao Pravilnik Grada Splita kako bi pogodovao svome ocu. Apsurdno je da me za moralnost prozivaju oni čiji moral ne postoji! Pametnome dosta! - objavio je Primorac.