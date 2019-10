Ministarstvo će ostati u skupoj zgradi: Selidba im je stresna...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i dalje će ostati u Zagrebtoweru nakon što je Vlada prihvatila odluku o nastavku zakupa prostora u tom neboderu i to sve do 2024.

- Predmet ovog ugovora je zakup bruto površine od 5.430 kvadrata zajedno s 51 parkirnim mjestom na novih 5 godina. Ukupna petogodišnja obveza za zakup i održavanje iznosi 45,6 milijuna kuna s PDV-om - izvijestio je ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

No zakup će se produljiti i Fondu za zaštitu okoliša.

- U ovom slučaju radi se o zakupu 4.668 kvadrata i 49 parkirnih mjesta. Obveza za petogodišnje razdoblje iznosi 38,7 milijuna kuna s PDV-om - kazao je ministar.

Jutarnji list je došao do dokumenata iz kojih je vidljivo da bi odluka o daljnjem ostanku u Zagrebtoweru mogla biti bazirana, među ostalim, i na nalazu stalnog sudskog vještaka od kojeg je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost naručio nalaz i mišljenje o opravdanosti postupka preseljenja iz Zagrebtowera.

Sudski vještak je nakon analize cijena najma na drugim lokacijama zaključio da je najam u Radničkoj 80, treća najpovoljnija ponuda, a zanimljivo je i da kao argument protiv preseljenja navodi da bi ono moglo biti stresno za zaposlenike.

- I ljudski resursi mogu biti u pitanju - kako zbog kvara opreme i nemogućnosti rada tako i zbog stresa i odlaska na bolovanje. Sve to skupa proizvodi određene troškove koji se ne mogu eksplicite izraziti, ali sasvim sigurno postoje. Ti se troškovi ovdje neće specificirati jer zadiru u područje koje nije u kompetenciji ovog vještaka. Stoga će se samo utvrditi da se takvi problemi te troškovi ne očekuju ako ne dolazi do preseljenja. Drugim riječima, sa stanovišta ove problematike preseljenje nije opravdano - navodi stalni sudski vještak u svom nalazu do kojeg je došao Jutarnji list.

Prenosimo i priopćenje ministarstva:

Na 185. sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, a u cilju sklapanja Ugovora o zakupu u razdoblju od 2020. do 2024. godine.

Naime, sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/18) i Uredbe o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba („Narodne novine“, broj 127/13) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je tijekom 2018. i 2019. godine u komunikaciji sa Ministarstvom državne imovine intenzivno radilo na pronalaženju rješenja za smještaj službenika i namještenika Ministarstva.

S obzirom da Ministarstvo državne imovine nema na upravljanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske površine veće od 5.000 kvadrata, temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe dostavilo je ovom Ministarstvu suglasnost za nastavak pregovora o sklapanju novog Ugovora o zakupu.

Ministarstvo je istraživanjem tržišta prikupilo tri ponude za poslovne prostore koji odgovaraju zahtjevima i potrebama, te analizirajući cijenu najma, lokaciju, direktne troškove preseljenja (preseljenje uredskog namještaj, preseljenje računalne i druge vrste opreme, trošak dovođenja računalne opreme u funkcionalno stanje, vraćanja postojećeg prostora u prvobitno stanje, opremanje i uređivanje novog prostora) kao i ostalih nepredviđenih troškova, utvrdilo da je ostanak na postojećoj lokaciji svrhovito i ekonomično rješenje.

Predmet novog Ugovora s društvom Europolis Zagrebtower d.o.o je zakup uredskog prostora bruto površine 5.439,25 m2 zajedno s 51 parkirnim mjestom (49 unutarnjih i 2 vanjska), za razdoblje od listopada 2019. do listopada 2024. godine (60 mjeseci).

Sredstva za podmirenje obveza temeljem Odluke osiguravaju se na pozicijama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, aktivnosti A576264 Administracija i upravljanje, u okviru izvora 11 Opći prihodi i primici, te na kapitalnom projektu K784022 Operativni program

Konkurentnost i kohezija u okviru izvora financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj. Naglašavamo kako je povećanje predmeta zakupa odraz promjena u djelokrugu i ustrojstvu Ministarstva u odnosu na stanje 2014. godine kada se sklapao trenutno važeći Ugovor.

Naime, 2016. godine Ministarstvu je pripojena Uprava za energetiku i Uprava vodnoga gospodarstva, 2018. godine Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija te 2019. godine Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

