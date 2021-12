Nastavnica engleskog jezika Bernarda Jug javnosti poznatija po agresivnim stavovima protiv službene politike, posebno one koju vlast provodi oko pandemije korone, u utorak je svoje pratitelje na mreži Telegram otvoreno pozivala da na notornu stranicu "Hrvatski izdajnici" upišu imena i adrese svih za koje žele da "im sudi narod".

Iako je stranica brzo ugašena hakerskom akcijom, njezin govor mržnje i pozivi na linč nisu prošli nezapaženo. Još jednom smo nadležne prosvjetne institucije upitali ima li osnove da se prosvjetnom djelatniku koji širi govor mržnje na neki način zabraniti rad s učenicima. Bernarda Jug, podsjetimo, radi na pola radnog vremena s učenicima nižih razreda Područne škole Imbriovec Osnovne škole Mihovil Pavlek Miškina u Đelekovcu.

- Smatramo neprimjerenim i osuđujemo bilo kakvu vrstu aktivnosti usmjerenu na ugrožavanje sigurnosti građana i zlouporabu njihovih osobnih podataka. Isto tako smatramo krajnje neprihvatljivim i najoštrije osuđujemo korištenje govora mržnje i javne nastupe kojim se poziva na diskriminaciju, zastrašivanje i netrpeljivost - ističu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, no napominju i kako njezino javno djelovanje izvan radnog vremena i izvan škole nije njihova nadležnost.

Zasad, kažu, nema nikakvih prijava protiv nje na razini same škole, ravnateljica je nekoliko puta Ministarstvu potvrdila kako Jug svoj posao u školi obavlja primjereno, te da s kolegama uopće ne razgovara o temama kojima se bavi na društvenim mrežama.

Kako tumače, suspenziju ili otkaz poslodavac, odnosno ravnatelj, u ovakvome slučaju svome zaposlenom može dati tek nakon pravomoćne sudske optužnice ili presude. Dakle, dok svoje ne naprave policija i DORH, prosvjetne vlasti nemaju nadležnost.

- S obzirom na to da je riječ o zaposlenici škole i da je za njen rad i ponašanje nadležan poslodavac, u skladu s člankom 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 133/20.) školska ustanova odnosno ravnatelj kao poslodavac otkazat će ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom - tumači Ministarstvo.

Isto tako ako školska ustanova odnosno ravnatelj kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u školskoj ustanovi pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od ranije navedenih kaznenih djela, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova.

U Agenciji za odgoj i obrazovanje to potvrđuju. Njihov nadzor bi se proveo u slučaju da im dođe prijava na obrazovno-pedagoški rad takvog nastavnika u učionici. I jedni i drugi nam kažu kako se ovdje radi o pitanju slobode govora u nečijem privatnom vremenu, pa nema osnove za postupanje.

Druga je stvar, pak, ako nastavnici takve stvari govore pred učenicima. Tada ravnatelji imaju čak i obvezu upozoriti nastavnika da učionica nije mjesto za iznošenje osobnih stavova, a posebno ne o temama u kojima nisu stručni. Razgovor s djecom o aktualnim temama je preporučljiv, ali unutar međupredmetnih tema, prema predagoškim standardima, te da s njima razgovaraju stručne osobe, liječnici itd, napominju u AZOO-u.

Ravnatelji su već ranije upozoravali kako su u teškoj situaciji jer nemaju nikakve ovlasti, što se pokazalo i pri uvođenju obaveznih Covid-potvrda, te pozitivnih testova. Dio nastavnika to je iskoristio za prosvjedne "akcije" pred školama, učenicima i kolegama.