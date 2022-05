Ministarstvo pravosuđa tvrdi: SAD je preplavljen oružjem

U istom razdoblju SAD je uvezao još 71 milijun komada vatrenog oružja, a izvezao samo 7.5 milijuna, što vodi do zaključka da ta zemlja doslovno „pliva“ u osobnom oružju. Zbog ovog nesrazmjera porasla je stopa nasilja, ubojstava i samoubojstava, objavljeno je u izvješću ministarstva pravosuđa.

Izvješće pokazuje da su Amerikanci, iako preferiraju poluautomatske jurišne puške koje često vidimo u masovnim pucnjavama, masovno kupovali poluautomatske pištolje od 9 mm koji su jeftiniji, precizniji i jednostavniji za korištenje pa ih često koristi i policija.

U izvješću stoji i da su nadležni uočili porast u neregistriranim „nevidljivim pištoljima“ koji se mogu napraviti kod kuće od dijelova kupljenih online ili ispisanih 3-D printerom. Sve više je i pištolja i pušaka s kratkom cijevi koji su jednako smrtonosni i moćni kao poluautomatske jurišne puške korištene u masovnim pucnjavama.

„S trenutnim porastom nasilja možemo se suočiti samo ako raspolažemo s najboljim mogućim informacijama i koristimo najučinkovitije alate i istraživanja za postizanje svog cilja“, rekla je zamjenica glavnog državnog odvjetnika Lisa Monaco.

„Ovo izvješće korak je u dobrom smjeru. Odjel će nastaviti sa skupljanjem podataka potrebnih za osmišljavanje pristupa najznačajnijim uzrocima nasilja i uklanjanje napadača s ulica“, dodala je.

Izvješće je predstavljeno nakon što je tijekom vikenda postalo jasno da je prevelika količina pištolja na tržištu ostavila trag na američkom društvu.

U gradu Buffalu u saveznoj državi New York, 18-godišnji muškarac bijele rase potaknut rasističkom mržnjom ubio je 10 Afroamerikanaca; u gradu Laguna Woodsu u Californiji, čovjek je devetmilimetarskim pištoljem ubio pet ljudi u crkvi koju su posjećivali Tajvanci; u Milwaukeeju u Wisconsinu više od 20 ljudi je ozlijeđeno u pucnjavi u središtu grada jednog popodneva.

Prošlog tjedna je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti objavio da je broj smrtnih slučajeva od oružja u SAD-u u 2020. dosegao povijesni vrhunac.

U SAD-u je u 2020. bilo 19.350 ubojstava, gotovo 35 posto više nego 2019., i 24.245 samoubojstava vatrenim oružjem - što je porast od 1,5 posto u usporedbi s godinom ranije.

Stopa ubojstava vatrenim oružjem 2020. bila je 6.1 na 100.000 stanovnika, što je najveći broj u posljednjih 25 godina.

U CDC-u tvrde da je skok možda povezan i s pandemijom koronavirusa, te siromaštvom.

U posljednja dva desetljeća industrija oružjem značajno je ojačala. U 2000 godini u SAD-u je bilo 2.222 registriranih aktivnih proizvođača, dok je u 2020. taj broj dosegao 16.963.

Godišnja proizvodnja pištolja za komercijalne svrhe također je skočila: od 3,9 milijuna proizvedenih u 2000., do 11.3 milijuna proizvedenih 20 godina kasnije. No, to je ipak manje od rekordne 2016. kada je proizvedeno 11.9 milijuna komada pištolja za komercijalne svrhe.

Od oružja prodanog 2020., gotovo polovica su bili pištolji, čiji se udio na tržištu od 2000. do danas udvostručio: godine 2020. na tržište je ušlo 5.5 milijuna pištolja i gotovo milijun revolvera.

Oružje koje proizvode službeni proizvođači na sebi mora imati serijski broj kako bi mu se moglo ući u trag.

No, dužnosnike brine sve veći broj „nevidljivih pištolja“ iz kućne radinosti koji nemaju takve oznake i sve ih se više povezuje sa zločinima.

U 2021. su, stoji u izvješću, službenici otkrili 19.244 takvih pištolja, dok ih je pet godina ranije otkriveno samo 1.758.

Novo izvješće prvi je dio četverodijelnog istraživanja tržišta i ilegalne prodaje oružja.

