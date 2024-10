Ministarstvo za 24sata tvrdi: U svim školama osigurali smo nastavu u sigurnom okruženju

Naša djeca ne idu u školu zbog uhljeba u institucijama koji ne rade svoj posao, a ne zbog histeričnih roditelja, kako nas je nazvao ministar obrazovanja Radovan Fuchs, izjavili su roditelji koji ne šalju djecu na nastavu zbog, kako su naveli, nasilnog dječaka koji im je ove godine došao u razred.

Istaknuli su da su njihova djeca odlični i dobri đaci kojima teško pada što ne idu na nastavu. Traže da se u roku 24 sata donese rješenje kojim će se njihovoj djeci omogućiti da nastave školovanje u sigurnom okruženju i na način kakav su imali prije dolaska navedenog dječaka u njihov razred.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za 24sata je odgovorilo da su oni "osigurali te da će osiguravati i dalje svim učenicima u svim školama nastavu u sigurnom okruženju".

- Tako je u vezi ovog slučaja koji spominjete osiguralo pomoćnika u nastavi za jednog učenika, kao i dodatnog stručnog suradnika koji prema potrebi boravi u razredu i pruža stručnu pomoć učiteljici i učenicima. Međutim, ono što roditelji traže je da Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba napravi reviziju rješenja o primjerenom obliku obrazovanja za spomenutog učenika te da donese novo rješenje o primjerenom obliku obrazovanja za spomenutog učenika koje će biti prilagođeno njegovim mogućnostima i potrebama - odgovorili su za 24sata na upit kad će se djeci omogućiti siguran boravak na nastavi.

Roditelji: Djecu ne šaljemo u školu bez novog rješenja

Djeca već drugi tjedan ne idu na nastavu zbog dječaka koji je, kako kažu roditelji, zlostavljao njihovu djecu i ometao normalnu nastavu. U školu ne planiraju dok se ne donese novo rješenje.

Danijela Dolenec, zamjenica zagrebačkoga gradonačelnika, izjavila je da se uskoro može očekivati dovršetak postupka revizije Rješenja o primjerenom programu obrazovanja za dječaka problematičnog ponašanja u zagrebačkoj školi, a mogao bi biti predložen novi oblik školovanja.

- Izvijestili smo medije kako izgleda postupak koji vodi do izdavanja eventualno novog Rješenja o drugačijem primjerenom obliku školovanja i tad smo komunicirali koji su to koraci, koji je otprilike vremenski okvir i naša očekivanja; Gradski ured je drugi na potezu, nakon što od Stručnog povjerenstva škole dobijemo zahtjev. Očekujemo da će to biti ovaj tjedan - izjavila je Dolenec.

Ističe kako "Stručna služba Osnovne škole na temelju novih saznanja prikuplja svu potrebnu dokumentaciju, uključujući i zdravstvenu, koju će uputiti Gradu Zagrebu i na temelju koje se može izdati drugačije Rješenje, ovisno o tome što se u tim mišljenjima stručnjaka nalazi".

Na pitanje kakav bi novi oblik školovanja za dječaka četvrtog razreda mogao biti Dolenec je navela kako stručne službe škole, na temelju svega što im je poznato, mogu sugerirati da sadašnji oblik školovanja, odnosno redovni razred s pomoćnikom u nastavi, nije najbolji, odnosno da nije najviše u interesu djeteta.