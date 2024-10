Roditelji za 24sata ispričali sve što je dječak radio njihovoj djeci u sadašnjoj i dvije bivše škole

Dječakovi roditelji bili su s nama na nekoliko sastanaka. Kad su njegovu majku suočili sa situacijama iz bivše škole, ona je u afektu ustala i počela vikati: 'To su laži. Svi su protiv nas'. Majka je u nastupu ekstremno zaštitnički nastrojena i ne prihvaća nikakve argumente. Na prvom sastanku donijela je slike s nekih rođendana. Bile su to fotografije na kojima je bilo njeno dijete s drugom nama nepoznatom djecom. Ona je te slike distribuirala tako da se vide sva djeca. Doslovno je poslala bunt slika starih možda godinu-dvije da kruži razredom, da svi vide kako je ispravan društveni život njenog djeteta. Neke su iz vrtićke dobi. Vrlo je burno reagirala uz povišene tonove. Optužila je sve nas roditelje za laži te ustvrdila da je njihovo dijete bilo žrtva zlostavljanja i da se zato iz škole iz koje se upravo zbog njega ispisao cijeli razred ispisao. Kaže da je to zato što su vršili nasilje nad njenim djetetom i da ih je to ponukalo na ispis. Dakle da su se svi oni ispisali i upisali u niz drugih škola zato što su zlostavljali njihovo dijete. Što se tiče oca djeteta, on je stariji od nje i mnogo šutljiviji. Imao je iste argumente kao ona, ali se obraćao smirenijim tonom, no također ne prihvaća odgovornost za postupke njihova djeteta, opisali su nam roditelji iz sadašnjeg razreda čija djeca ne idu na nastavu jer se boje dječaka.

