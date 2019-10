'Ministri će uskoro na razgovor pozvati predstavnike sindikata'

- Danas smo se usuglasili da će ministrica obrazovanja zajedno s ministrom financija i ministrom rada u slijedećih nekoliko dana pozvati sindikate na razgovor i tražiti zajedničko rješenje iz ove situacije, poručio je Vrdoljak nakon sastanaka užeg kabineta Vlade.

Vrdoljak smatra da će se rješenje za štrajk prosvjetnih radnika pronaći u dijalogu, u kojem bi tema mogli biti koeficijenti složenosti poslova i osnovica plaće.

- Pričamo o tome da ne možemo dozvoliti da štrajk dezauvira sve dobro napravljeno u reformi, i to treba što prije zaustaviti, a to se najlakše može napraviti u razgovoru. Treba obnoviti dijalog i onda će se doći do rješenja. Naravno da su pored osnovice, na stolu sigurno i koeficijenti, naglasio je Vrdoljak dodavši da se razgovorom uvijek pronađe put do nekog rješenja.

Sindikati osnovnih i srednjih škola ušli su u treći tjedan cirkularnog štrajka tražeći povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,11 posto, kako bi time nadoknadili zaostajanje za drugim javnim službama.